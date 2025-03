“Sicurezza in rosa”, dieci lezioni gratuite con la Polizia locale

Milano, 7 marzo 2025 – C’è ancora disponibilità di posti per il corso “Sicurezza in rosa”, secondo blocco, che sarà avviato il prossimo 11 marzo, organizzato dal Comune di Milano con la Polizia locale e dedicato all’autodifesa e all’empowerment femminile.

Il corso aiuta a conoscere e prevenire situazioni di pericolo con l’acquisizione di maggiore fiducia in se stesse; si articola in due fasi, la prima dedicata alla preparazione fisica per il miglioramento delle capacità motorie delle partecipanti e il potenziamento della forza, della resistenza e della velocità. Una seconda fase prevede l’insegnamento di tecniche di difesa e capacità di controllo dell’aggressore.

“Grazie alle nuove assunzioni e a una migliore organizzazione, Polizia locale ha incrementato la sua presenza in strada – dichiara Marco Granelli assessore alla Sicurezza -. Stiamo lavorando perché le nostre strade siano più sicure per tutte e tutti e anche questi corsi costituiscono un contributo. In questi corsi gli agenti della Scuola di Polizia locale si mettono a disposizione delle donne che vogliono incrementare il proprio senso di sicurezza e la propria capacità di percepire un eventuale pericolo”.

Ogni anno il Comune organizza sei moduli di corso, da febbraio a luglio, ciascuno organizzato in dieci lezioni, due volte la settimana, dalle ore 17.30 alle ore 19. Le lezioni si svolgono con i maestri della Scuola del Corpo di Polizia Locale abilitati all’insegnamento delle arti marziali nelle due palestre e giardino all’aperto della sede di via Boeri 7. Ogni corso prevede circa 15/17 partecipanti. Lo scorso anno si erano iscritte in totale 157 donne.

Fra gli argomenti del corso la capacità di vincere la paura e aumentare la consapevolezza, attuare comportamenti prudenti ma anche assertivi, valutare una effettiva situazione di pericolo nella sua entità e quindi saper prevenire situazioni di rischio o scegliere tempestivamente il modo migliore per affrontarlo. La conoscenza delle diverse tipologie di aggressore consente di individuare velocemente le intenzioni e gli obiettivi e organizzare la difesa al fine di ridurre al minimo il danno e i pericoli per sé e per gli altri a partire da un’aggressione verbale oppure da una lite fra conoscenti e familiari che potrebbe degenerare, anche considerando situazioni come molestie contro la persona o rapine.

I corsi sono aperti a tutte le donne senza limiti di età, sono gratuiti e comprendono una copertura assicurativa offerta dal Comune di Milano.

Il corso di febbraio, il primo del 2025, è in chiusura in questi giorni, e si è svolto con le allieve già prenotate lo scorso luglio. Per informazioni e iscrizioni al corso “Sicurezza in rosa” è possibile consultare la pagina dedicata.

Cs e ph Comune di Milano