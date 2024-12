I cesti natalizi dei Frati Cappuccini missionari di Milano

Delizie enogastronomiche dolci e salate di alta qualità provenienti da piccole aziende artigianali italiane e dai monasteri selezionati secondo l’autenticità delle antiche ricette e la genuinità dei sapori, per omaggiare clienti, partner, fornitori, amici e parenti in occasione delle prossime festività natalizie. La proposta dedicata ad aziende e privati viene del Centro Missionario dei Frati Cappuccini di Milano. Con i cesti natalizi dei missionari a partire da € 15 si regala gusto e salute investendo in preziose opere di bene.

Il Centro dei Frati Cappuccini missionari di Milano, diretto da Fra Giovanni Cropelli e ubicato nel convento di piazzale Cimitero Maggiore 5, è una fucina di iniziative allo scopo di far crescere la vocazione missionaria e di assicurare sostegno alle opere e ai progetti dei confratelli della ‘Provincia di Lombardia’ in Costa D’Avorio, Camerun, Eritrea, Etiopia, Brasile, India, Thailandia ed Emirati Arabi. Il ricavato della vendita dei cesti natalizi come di ogni altra iniziativa, va tutto a sostenere i progetti missionari in questi Paesi.

Si può scegliere tra quattro tipi di confezioni: “Delizie di una volta”, “Tradizione di famiglia”, “Sapori senza tempo” e “Il Natale a Tavola” e si può anche personalizzare il proprio ordine scegliendo fra tante golosità dolci e salate sul catalogo disponibile sul sito.

E’ anche possibile decidere a quale progetto missionario devolvere la propria spesa tra i tanti che riguardano scuole, centri di accoglienza, formazione, realizzazione di attività produttive locali per dare lavoro ai giovani, assistenza ai carcerati con laboratori educativi, etc. territori più poveri del mondo. Infine, all’interno di ogni confezione è inclusa una pergamena che illustra la finalità benefica dei proventi. In questo modo, il gesto di generosità viene condiviso con il destinatario del dono rafforzando la relazione di lavoro o personale. Infine si può includere in ogni confezione e senza costi aggiuntivi il calendario da muro o da scrivania 2025 dei Missionari Cappuccini, dal titolo ‘Strumenti di Pace”, con foto e messaggi molto belli.

Per prenotare e acquistare: email eventi@missioni.org – tel. 02 3088042 e su https://www.missioni.org/cesti-di-natale/