Ringo Starr annuncia oggi l’uscita di “February Sky”, il primo singolo estratto dal suo prossimo EP, Crooked Boy. Questo sarà il quarto EP consecutivo di Ringo e include 4 brani originali. Tutte le canzoni, scritte e prodotte da Linda Perry, sono state completate con voce e batteria da Ringo. L’EP uscirà il 20 aprile 2024 su vinile marmorizzato in edizione limitata per il Record Store Day. Il venerdì successivo, 26 aprile, sarà disponibile in digitale e il 31 maggio sarà pubblicata la versione in CD e vinile nero sullo Shop Universal Music.

Dopo aver collaborato a due canzoni apparse sui precedenti EP di Ringo (“Coming Undone” su Change the World e “Everyone and Everything” su EP3), Linda ha chiesto a Starr l’opportunità di produrre un intero EP. Crooked Boy è il risultato finale del suo lavoro e comprende quattro brani: “February Sky”, “Gonna Need Someone”, “Adeline” e “Crooked Boy”.

Dichiara Ringo: “Linda ha realizzato un fantastico EP: lo ha prodotto nel suo studio e poi mi ha inviato le tracce, io le ho completate inserendo batteria e voce”. “February Sky” è un brano fantastico, un po’ malinconico, ma dal momento che Linda lo ha realizzato per me, è ovvio che debba contenere un elemento positivo di pace e amore.”

“Gonna stand up rise above the rain

Start a revolution in these brighter days

Found the missing pieces

That were vacant to the eye

Well I Had enough of February sky”

“February Sky” di Ringo Starr

Sarà disponibile su tutte le piattaforme per lo streaming e il download a partire da venerdì 12 aprile. Al contempo è stato realizzato un visual video contenente immagini inedite tratte direttamente dagli archivi di Ringo.

I fan potranno ascoltare per la prima volta l’intero EP all’Amoeba Music Hollywood il 18 aprile.

Ringo ha inoltre recentemente pubblicato il suo ottavo libro, Beats & Threads che contiene oltre 200 immagini, molte delle quali inedite. L’artista, in collaborazione con il noto storico, autore, batterista e collezionista di batterie vintage, Gary Astridge, offre per la prima volta al lettore uno sguardo completo della sua leggendaria batteria dell’era Beatles. Decenni di minuziose ricerche hanno portato alla realizzazione di questo libro corredato da fotografie che accompagnano il lettore all’interno di un incredibile periodo musicale.

Quest’anno, Ringo riporterà anche la sua All Starr Band in viaggio per 12 spettacoli a cominciare da questa primavera, per poi proseguire in autunno:

May 22 Las Vegas, NV – The Venetian

May 25 Las Vegas, NV – The Venetian

May 26 Las Vegas, NV – The Venetian

May 29 Las Vegas, NV – The Venetian

May 31 Las Vegas, NV – The Venetian

Jun 1 Las Vegas, NV – The Venetian

Jun 5 Mexico City, MX – Auditorio Nacional

Jun 6 Mexico City, MX – Auditorio Nacional

Jun 7 Hidalgo, TX – Payne Arena

Jun 8 Austin, TX – The Moody Theater