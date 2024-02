In Villa Ghirlanda Silva la firma del Nuovo Statuto della Rete dei Giardini Storici – ReGiS

28 febbraio 2024 – Oggi in Villa Ghirlanda Silva il sindaco Giacomo Ghilardi ha sottoscritto il nuovo Statuto dell’Associazione Regis – Rete dei Giardini Storici, insieme ai legali rappresentanti degli Enti associati (sindaci dei Comuni aderenti e delegati di Scuole Specialistiche e Soprintendenze).

ReGiS, è stata costituita nel 2008 per coadiuvare le Amministrazioni locali, o Enti territoriali, nel trovare soluzioni per la conservazione, uso e gestione dei giardini e parchi storici di proprietà. Si tratta dell’unica associazione italiana tra Enti proprietari di giardini e parchi storici di proprietà pubblica, aperti al pubblico, cui partecipano anche le Istituzioni formative di alto livello del settore.

Vi aderiscono il Comune di Cinisello Balsamo, appunto, con il giardino di Villa Ghirlanda Silva (che ne è la sede), il Consorzio Reggia di Monza con il Parco della Villa Reale, il Comune di Lainate con il giardino di Villa Visconti Borromeo Litta, il Comune di Cuggiono con il parco di Villa Annoni, il Comune di Desio con il giardino di Villa Cusani Traversi Tittoni, il Comune di Cesano Maderno con il giardino di Palazzo Borromeo, il Comune di Legnano con il parco dell’ex sanatorio Regina Elena, il Comune di Sesto San Giovanni con i giardini delle ville Zorn e Mylius, il Comune di Rho con il complesso storico di Villa Burba, il Politecnico di Milano (Centro PaRID), le scuole per giardinieri di Fondazione Minoprio e Scuola Agraria del parco di Monza, le Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano e per le Province di Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia, Sondrio, Varese.

L’approvazione dello Statuto ha la doppia finalità di aggiornare l’attuale Carta Costitutiva secondo le nuove disposizioni che regolano “la vita sociale” degli Enti del Terzo Settore e allineare il nuovo testo a quanto previsto da Regione Lombardia per poter richiedere il riconoscimento della “personalità giuridica”.

“La firma di oggi vuol dire rinnovare la collaborazione e la fiducia ad una realtà importante per il nostro territorio che da anni contribuisce a diffondere e valorizzare il concetto di giardino storico. La nostra città, anche più di altre, sa quanto è importante, forte della presenza di ben tre ville di pregio che sono simbolo di storia, cultura e tradizione”. Ha detto il sindaco Giacomo Ghilardi.

ReGis a Cinisello Balsamo è impegnata nella promozione di incontri, convegni, attività laboratoriali e iniziative di educazione permanente per creare cultura attraverso forme di comunicazione declinate di volta in volta per i differenti tipi di pubblico.

“L’impegno e la dedizione di ReGis ha permesso in questi anni di far conoscere la villa fuori dai confini cittadini. Villa Ghirlanda Silva è uno dei luoghi centrali della vita culturale della città e con il suo giardino, sono un valore non solo da un punto di vista artistico e paesaggistico, ma anche sociale”. Ha commentato l’assessore alla Cultura, Ambiente e Verde Daniela Maggi.