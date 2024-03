Milano, 11 marzo 2024. Dopo il Grammy Award vinto, Billie Eilish e FINNEAS si aggiudicano anche il Premio Oscar con “What Was I Made For?” come “Miglior Canzone Originale”. Il brano, che ha riscosso un grande successo in tutto il mondo, è tratto dalla colonna sonora del film campione d’incassi “Barbie”, diretto da Greta Gerwig.

“What Was I Made For?”, inoltre, rappresenta la seconda vittoria di Billie agli Academy Awards, dopo il Premio Oscar vinto per la miglior canzone originale (“No Time to Die”) con la pellicola “007 – No Time To Die”.

“Think I forgot / How to be happy / Something I’m not / But something I can be / Something I wait for / Something I’m made for / Something I’m made for.” – canta Billie in “What Was I Made For?”, che segna un ritorno dell’artista al suo stile commovente e ai suoi testi diretti.

“What Was I Made For?” è stato composto specificatamente per il film Barbie, assieme al fratello FINNEAS, che ha prodotto la traccia nel loro studio in casa a Los Angeles. Il brano intimista e delicato è presente all’interno della pellicola come sottofondo musicale in diverse scene cardine, a sottolineare il messaggio importante del film.

In accompagnamento alla traccia c’è anche un bellissimo videoclip diretto dalla stessa Billie.