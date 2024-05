Milano, 8 maggio 2024 – Da venerdì 10 maggio sarà in libreria e negli store digitali “Residui di Rock’N’Roll – Diario sincero di un artista”, l’autobiografia di Gianluca Grignani scritta con il giornalista Eugenio Arcidiacono, con la prefazione di Irama e la postfazione di Stefano Senardi.

Il cantautore eclettico ed elettrico presenterà il suo nuovo libro venerdì 10 maggio alle ore 19.00 sul Palco Live del Salone Internazionale del Libro di Torino, in dialogo con il giornalista Eugenio Arcidiacono. Modera l’evento la podcaster Margherita Schirmacher.

Il sottotitolo “Diario sincero di un’artista” racchiude l’essenza del libro: attraverso la musica, Gianluca Grignani ha sempre raccontato se stesso e la sua visione del mondo e in queste pagine lo fa mettendosi a nudo con assoluta sincerità. Nei capitoli che prendono il nome da alcune delle sue canzoni più famose, Grignani racconta la sua infanzia segnata dal rapporto travagliato con i genitori e da esperienze traumatiche, il successo raggiunto quando era ancora giovanissimo, talmente improvviso e clamoroso che ha rischiato di travolgerlo, i rapporti spesso complicati con la discografia e la stampa, l’amicizia con altri artisti, primo fra tutti Lucio Dalla.

Una serie di racconti e poesie inedite impreziosiscono la narrazione del passato di Gianluca Grignani e dei nuovi progetti musicali, con una particolare attenzione per le fonti di ispirazione letterarie, cinematografiche e musicali, la fatica e la gioia che si celano dietro ad un’idea prende forma, passando per le relazioni con i musicisti che lavorano con lui.

Quello che emerge dall’autobiografia è l’immagine di un artista che riesce a spazzare via i residui che la vita si lascia dietro per liberare la forza che l’ha sempre salvato: il rock’n’roll. Lo stesso rock’n’roll che Gianluca Grignani ha portato dal vivo nei principali club italiani (10 dieci date sold out) con Residui di Rock’N’Roll, il tour che prosegue quest’estate con due nuovi speciali appuntamenti: il 19 giugno al Terminal 3 di Castano Primo (Milano), nell’ambito del Terminal 3 Festival, e il 7 agosto allo Stadio Comunale Fonte dell’Olmo di Roseto degli Abruzzi (Teramo), in occasione della IX edizione del festival Emozioni in Musica Pop.

Ad unire chi è sul palco e gli spettatori una scaletta ricca di hit da cantare tutti insieme a squarciagola e di grandi successi che hanno segnato non solo la trentennale carriera di Grignani, ma anche la storia della musica italiana, da “Destinazione Paradiso” a “La mia storia tra le dita”, passando per “La fabbrica di plastica”.

Sul palco Gianluca Grignani sarà accompagnato dalla band composta da Salvatore Cafiero (chitarra solista e cori), Frè Monti (chitarre e cori), Valerio Combass (basso), Luigi Russo (tastiere) e Antonio De Marianis (batteria).

I biglietti del tour saranno disponibili in prevendita dalle ore 14.00 di domani, giovedì 9 maggio, su Ticketsms (per la data di Castano Primo), su Ticketone e su Ciaotickets (per la data di Roseto degli Abruzzi).

Edito da Edizioni San Paolo (pp. 240, euro 18,00)

Gli outfit di Gianluca Grignani in tour sono firmati John Richmond.

RollingStone Italia è media partner ufficiale del tour.