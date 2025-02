25 febbraio 2025 – In occasione dell’8 marzo, Giornata della donna, in arrivo tre appuntamenti che pongono l’accento su alcuni aspetti importanti della figura femminile.

Il primo è un omaggio a Magdalena Grandi, pittrice cinisellese insignita nel 2021 della Civica onorificenza Spiga d’Oro. Magdalena si è formata a Milano, presso la scuola Arti e Mestieri del Castello Sforzesco. Artista versatile, si è espressa come illustratrice, ha creato scenografie e bozzetti per costumi teatrali e, in qualità di pittrice, ha partecipato a numerose esposizioni, ottenendo premi e riconoscimenti di rilevanza nazionale. A Cinisello Balsamo ha impreziosito con le sue tele le Chiese di San Martino, Sant’Eusebio e San Giuseppe, ha realizzato la Madonna della strada lungo via Machiavelli, ha collaborato con il Circolo Pablo Neruda ed è stata molto attiva nel mondo del volontariato.

La mostra intitolata “La leggerezza dell’arte. Retrospettiva di Magdalena Grandi” presenta la sensibilità di una donna e il suo percorso artistico, la ricchezza delle sue opere, soprattutto il grande dono che ha fatto alla sua città.

In mostra oltre 30 opere, alcune delle quali parte di collezioni private, e quattro pannelli che riprodurranno le opere presenti nelle chiese cittadine e nell’edicola di via Machiavelli.

L’inaugurazione è prevista per sabato 1 marzo, alle ore 16, presso la Sala dei Paesaggi in Villa Ghirlanda Silva. Dopo i saluti saluti istituzionali del sindaco Giacomo Ghilardi, gli interventi di Ezio Meroni e Antonella Garbetta.

La mostra sarà visitabile presso le Sale delle Quadrerie della Villa fino a domenica 9 marzo.

Altro aspetto che verrà messo in luce è la capacità delle donne di conciliare famiglia e lavoro, grazie all’incontro con Elisabetta Buscarini, medico e autrice del libro “Al mio posto. Confidenze quasi serie sul mestiere di MoglieMammaMedico”.

Il libro, che verrà presentato sempre sabato 1 marzo alle 17 nell’area Periodici del Pertini, è il racconto di una carriera ospedaliera ai massimi livelli e di traguardi mai raggiunti prima da una donna come la Presidenza dell’AIGO, la società scientifica dei gastroenterologi italiani. L’autrice ci parlerà della sua esperienza insieme a Laura Baruffaldi, professoressa di Leadership alla SDA Bocconi, a sua volta campionessa di conciliazione lavoro&famiglia e figlia di Elisabetta. A moderare l’incontro Sonia Minchillo, giornalista.

L’incontro sarà anche tradotto nella lingua dei segni grazie alla presenza di operatori specializzati. Si tratta del primo di una serie di eventi a favore dell’inclusività grazie al progetto “Più che un libro! La comunità che legge” che ha visto un finanziamento di 25mila euro.

L’ultimo appuntamento della Giornata della Donna è con il Premio Donne&Lavoro, giunto quest’anno alla terza edizione. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato al Commercio e Attività Produttive del Comune, è un riconoscimento alle storie locali di imprenditoria femminile. La consegna del Premio avverrà nell’ambito di una cerimonia aperta al pubblico che si terrà, domenica 9 marzo, alle ore 17, presso l’Auditorium de Il Pertini. Il premio vuole essere un omaggio a 5 donne che si sono distinte, con la propria attività imprenditoriale, professionale, commerciale e artigianale, nel tessuto economico cittadino, oltre a porre l’accento e sottolineare il valore di un percorso di crescita, difficoltà incontrate e superate, sfide che hanno caratterizzato dei profili professionali, siano essi in ambito commercio, artigianato, impresa, libera professione o under 35.

“Celebreremo la Festa delle Donne con tre eventi di valore: una mostra dedicata ad una pittrice locale, la presentazione di un libro che racconta un’esperienza significativa professionale accanto a una importante storia familiare e, da ultimo, premieremo cinque cittadine che si sono distinte con la loro attività nel tessuto economico cittadino. Un omaggio alla figura femminile a tutto tondo, presentando personalità determinate e coraggiose che hanno saputo cogliere delle opportunità”, ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi.

“La candidatura al Premio Donne&Lavoro vuol dire raccontare la propria esperienza, mostrare la propria capacità di superare sfide e affermarsi. La valutazione delle proposte è a cura di una giuria qualificata che vede anche i rappresentanti di Confcommercio, Confartigianato e Pro loco”, ha aggiunto il vicesindaco Giuseppe Berlino, con delega al Commercio.

“Mi preme sottolineare l’aspetto di inclusività che abbiamo voluto dare a questa festa, grazie alla presenza di operatori della Lingua dei Segni che permetteranno anche a persone non udenti di partecipare alla presentazione di un libro. Un aspetto reso possibile grazie a un finanziamento che abbiamo vinto e che darà il via a tutta una serie di interessanti iniziative” ha concluso Daniela Maggi, assessore alla Cultura e Pari opportunità.