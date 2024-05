Camila Cabello pubblica un brano in collaborazione con Lil Nas X

Milano, 10 maggio 2024. Camila Cabello ha pubblicato la nuova traccia “HE KNOWS” in collaborazione con Lil Nas X, tratta dal suo nuovo album “C, XOXO” in uscita in tutto il mondo il prossimo 28 giugno e già disponibile per il pre-order.

“HE KNOWS” è un brano con dei beat propulsivi e che fanno battere le mani e descrive giocosamente una situazione da “gatto e topo” tra le baddies e la loro preda. “I think he knows when I play with him like that”, canta ironica Camila al suo corteggiatore su cui ormai ha il pieno controllo.

Camila Cabello è attesissima sul palco del famoso festival Rock in Rio a Lisbona il 23 giugno e su quello del Glastonbury in Gran Bretagna il 26 giugno.

“C,XOXO” è stato scritto da Camila e realizzato insieme al produttore esecutivo El Guincho (Rosalìa, FKA Twigs, Frank Ocean) e co-prodotto da Jasper Harris (Doja Cat, Lil Nas X, Jack Harlow).

Camila ha descritto il suo nuovo album come un disco di “immediata e assoluta onestà emotiva” e come il suo “progetto più coraggioso uscito finora”. È anche una lettera d’amore di Camila a Miami.

Nata a Cuba e cresciuta a Miami, la popstar globale Camila Cabello ha da poco pubblicato il singolo“I Luv It” con Playboi Carti, spiazzando tutti e lanciando la sua nuova Era discografica, che la vedrà sperimentare a livello di sonorità e direzione musicale.

Camila è una delle popstar di maggior successo della sua generazione. Basti pensare a hit come “Havana” o “Señorita” che hanno generato ciascuna oltre 2 miliardi di stream solo su Spotify. Solo in Italia ha ottenuto 15 dischi Platino e 5 dischi Oro con la sua musica.

Le sue canzoni sono segnate da un inguaribile romanticismo. Dopo due album come membro della girlband Fifth Harmony, nel 2017 esce il suo album di debutto “Camila” e nel 2018 sul palco dei Grammy Awards diventa la prima artista latina ad aprire la cerimonia con la sua hit “Havana”, al fianco di Ricky Martin e J Balvin.

Nel giugno del 2019 la sua hit “Señorita” con Shawn Mendes raggiunge la vetta delle classifiche in tutto il mondo e fa da apripista al suo secondo disco “Romance”. A metà del 2021 pubblica il singolo “Don’t Go Yet”, tra i brani più trasmessi dalle radio italiane in quell’anno ed è poi la volta della mega hit “Bam Bam” con Ed Sheeran, singolo apripista del suo terzo album “Familia”.

A gennaio 2024 Camila ha fatto la sua apparizione al Sundance Film Festival nello Utah per festeggiare l’uscita del biopic Rob Peace, in cui recita al fianco di Mary J. Blige e Chiwetel Ejiofor.