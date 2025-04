Scambio culturale a Villa Ghirlanda Silva

Molti sforzi dell’associazione Rivarolese per questo anno formativo sono stati concentrati nel gettare le basi per lo scambio culturale con la Civica Scuola di Musica “Salvatore Licitra” di Cinisello Balsamo diretta dal Maestro Andrea Romano: “L’ idea di uno scambio culturale tra la Civica Scuola Salvatore Licitra ed il Liceo Musicale di Rivarolo Canavese nasce da una chiacchierata con la dottoressa Laura Pelissetti che conosce personalmente la Direttrice del Liceo Sonia Magliano.

Attraverso un primo incontro con la direttrice di Rivarolo, avvenuto nel mese di novembre, si sono descritte le rispettive realtà e le varie attività svolte. Assieme si è convenuto sull’importanza e la validità del poter attivare uno scambio culturale tra le due istituzioni formative, così da creare una possibilità per gli studenti coinvolti di interagire con contenuti musicali condivisi”.

Il primo appuntamento di questa nuova sinergia fra due realtà musicali storiche che hanno sede però in due Regioni diverse, si è svolto sabato 12 aprile alle ore 17,00 all’ingresso della Villa Ghirlanda Silva anche approfittando di uno splendido pomeriggio primaverile. Il concerto è stato inserito in un evento dal titolo “Vino in Villa”: degustazione di vini per rappresentare un’importante occasione di valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del territorio. La villa, con la sua architettura e il suo giardino secolare, si configura come un contesto ideale per un’iniziativa che coniuga la cultura del vino con l’espressione artistica, declinate in varie forme, creando un’esperienza di conoscenza sensoriale destinata a un pubblico vasto e diversificato.

“Vino in Villa” in effetti, non solo celebra la tradizione vinicola, ma si inserisce in un programma di ampio respiro che unisce arte, musica e cultura visiva. Ecco quindi che l’arte del Canavese si è espressa anche con la mostra “Dalla Forma allo Spazio” dello scultore Juan Sanmiguel il cui laboratorio d’arte ha sede a Castellamonte in frazione Filia.

Durante la giornata, il gruppo di musicisti, cantanti e accompagnatori proveniente dalla scuola Rivarolese ha avuto il piacere di seguire una visita condotta proprio dalla dottoressa Laura Pelissetti che ha saputo far cogliere gli aspetti storici più curiosi della Villa inserita nel patrimonio del ReGis – Rete dei Giardini Storici. Nel pomeriggio le prove di insieme sono state poi condotte dal Maestro Gianpiero Spina, più conosciuto nell’ambiente jazz come “Geppo”, per dar modo di mescolare letteralmente gli stili e i gruppi delle due scuole in una esibizione mista fra pop e jazz.

Grande apprezzamento hanno ricevuto gli allievi del gruppo di improvvisazione diretto dal Maestro Claudio Lodati e formato alla voce da Fabiana Beneitone e Ilaria Guido, alla chitarra elettrica da Lorenzo Filipozzi, al basso da Andrea Guido, alla batteria da Nicholas Bellone, al flauto da Sem Panero e al pianoforte da Alessia Petrocca.

La direttrice Sonia Magliano, sottolineando le interessanti analogie fra i due enti musicali, ha rinnovato l’invito per ospitare la scuola milanese il 31 maggio promettendo di far conoscere il territorio Canavesano nelle sue peculiarità anche storiche ed enogastronomiche.