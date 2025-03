Enciclopedia della donna perfetta: per abbattere con il sorriso le discriminazioni di genere

Di Stefania Carlesso con Evarossella Biolo e Stefania Carlesso

Sala consiliare Comune di Pioltello (MI) – Venerdì 7 marzo ore 20:30

Ingresso libero

Pioltello, 4 marzo 2025 – È possibile conciliare famiglia e lavoro? Qual è il metodo migliore per dimagrire? Come si organizzano le pulizie di casa? Le risposte a queste domande si trovano in libri, manuali e riviste dei favolosi anni Sessanta. Perché se non si nasce signore, nell’Italia del Boom economico, si può sempre diventarlo seguendo i consigli delle esperte, due fantomatiche venditrici che illustrano come vestirsi, truccarsi, pettinarsi, parlare, camminare e persino come cadere.

È da qui che parte lo spettacolo “Enciclopedia della donna perfetta”, in scena venerdì sera, 7 marzo, alle 20:30 presso la Sala consiliare del Comune di Pioltello (via Carlo Cattaneo 1), in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna.

Nato dall’idea di rispolverare le pubblicazioni destinate alle donne degli anni ’50 e ’60, lo spettacolo affronta in modo ironico i problemi relativi alle discriminazioni di genere, nella convinzione che il sorriso sia una delle chiavi più efficaci per accedere alla mente e al cuore delle persone, specie le più giovani.

Evarossella Biolo

Laureata in Scienze dell’Educazione, ha studiato il lavoro d’attore con Giuseppe Emiliani, Eugenio Allegri, Carlos M. Alsina, Laura Curino, Roberto Anglisani, Cristina Pezzoli, Enrico Bonavera. Ha approfondito la poetica del clown con gli insegnanti della scuola lecoquiana: Giovanni Fusetti, Paola Coletto, Ted Kaijser, Norman Tailor, Andrè Casaca. Ha approfondito racconto, ricerca e scrittura teatrale con Ascanio Celestini e Giuliana Musso. Fondatrice della compagnia Manonuda Teatro, con Alberto Cacopardi, ha collaborato con il Centro di Produzione Teatrale La Piccionaia, con il Teatro C’art, con Barabao Teatro. Nel 2014 ha fondato la compagnia Matàz Teatro. Lo spettacolo Corpo in affitto, di cui è protagonista, è stato finalista del Premio Off del Teatro Stabile del Veneto.

Stefania Carlesso

Attrice, insegnante di dizione, speaker. Lavora con diverse associazioni e realtà teatrali in particolare con Fondazione A.I.D.A, dove si occupa principalmente di teatro ragazzi, ma anche con Itinerari letterari, Vicenza in Lirica, Dedalofurioso, Theama Teatro. Laureata in storia dell’arte, collabora con biblioteche e musei nella realizzazione di percorsi storico-artistici d’impianto narrativo e teatrale e porta nelle scuole lezioni/spettacolo, sempre inerenti all’arte. Molto attiva come lettrice ad alta voce, tiene corsi di dizione e lettura espressiva.