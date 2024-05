Camila Cabello pubblica “He Knows” con Lil Nas X

Camila Cabello ha pubblicato il videoclip della nuova traccia “He Knows” in collaborazione con Lil Nas X, tratta dal suo nuovo album “C, XOXO” in uscita in tutto il mondo il prossimo 28 giugno e già disponibile per il pre-order.

Il video di “He Knows” è diretto da Onda (Big Sean, J Cole) e vede i due artisti impegnati in una ‘guerra’ provocante sulla pista da ballo, attorniati da un gruppo di amici, “testimoni” dell’attrazione amorosa reciproca tra i due protagonisti. L’atmosfera nel club s’incendia e la passione è alle stelle.

BILLBOARD ha scritto che questo brano “sfrutta l’aspetto più tagliente del precedente singolo I Luv It ma offre melodie pop più immediate con tanto di battiti di mani e un importante ritornello”. ROLLING STONE, invece, ha definito il videoclip “cinematografico e divertente”.

La scorsa settimana Camila e Lil Nas X hanno celebrato l’uscita del brano raggiungendo i fan accorsi per ballare e divertirsi al gay club di Los Angeles, “Heart Weho”. I due avevano mandato in visibilio i fotografi a New York durante il Met Gala solo qualche settimana prima.

Il nuovo album “C,XOXO” è stato scritto da Camila e realizzato insieme al produttore esecutivo El Guincho (Rosalìa, FKA Twigs, Frank Ocean) e co-prodotto da Jasper Harris (Doja Cat, Lil Nas X, Jack Harlow).

“Questo è il miglior progetto che io abbia mai fatto e non sono mai stata così orgogliosa di un mio disco. È un mondo. I miei album preferiti sono quelli in cui puoi immergerti in una realtà alternativa, rispecchiarti nei testi e vivere l’intera estetica del progetto. È una ragazza davvero complicata e divertente, C, XOXO. Lo è davvero” – ha raccontato Camila Cabello in una recente intervista a Rolling Stone.

Camila Cabello è attesissima sul palco del famoso festival Rock in Rio a Lisbona il 23 giugno e su quello del Glastonbury in Gran Bretagna il 26 giugno