Aperto il bando per il premio di laurea “Giovanni Marra”

In memoria di Giovanni Marra, Presidente del Consiglio comunale di Milano, morto prematuramente nel 2004, l’Amministrazione comunale ha pubblicato anche quest’anno il bando per il premio di laurea a lui dedicato. Il premio, del valore di 5mila euro, è rivolto a giovani laureate e laureati, ricercatrici e ricercatori di atenei italiani che hanno elaborato e discusso la tesi di laurea o di dottorato tra il 1° maggio 2023 e il 30 aprile 2024.

I partecipanti dovranno aver approfondito il tema del bilancio sostenibile, trattandolo in modo essenziale e con contributo personale, originale e significativo.

Il testo del bando e la modulistica per partecipare al premio “Giovanni Marra” si possono leggere e scaricare consultando il sito del Comune di Milano nella sezione Bandi e Gare al link

La domanda di partecipazione andrà inviata unicamente a mezzo PEC (posta elettronica certificata) non necessariamente intestata al candidato o alla candidata. La scadenza entro cui presentare la domanda è martedì 9 luglio.

Insieme alla documentazione le domande dovranno includere anche un breve abstract (massimo 100 righe) della tesi.

Le tesi di laurea e di dottorato non compilative dovranno aver trattato e presentato soluzioni e metodologie innovative in materia di sostenibilità nel settore pubblico, nelle organizzazioni del privato sociale, nel settore privato. Nell’ambito di questi temi, possono essere presentate tesi svolte anche in contesti internazionali.