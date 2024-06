Passate ora alla Stazione di Milano Romolo e ditemi se non vi sia naturale esclamare: “Così mi piace!”.

Già, perché per l’intera giornata di sabato 22 giugno sessanta tra street artist, volontari e cittadini, grazie ad una collaudata collaborazione tra l’associazione Nuova Acropoli e Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane), hanno realizzato nuovi murales per rinnovare la decorazione realizzata nel 2015. Sono trascorsi nove anni ed il tempo e soprattutto l’imbrattamento selvaggio avevano deturpato le opere dipinte allora. Il periodo della pandemia non è stato certo un elemento favorevole ed è così che il progetto CosiMIpiace è sceso di nuovo in campo, invitando artisti e cittadini ad unire le forze per operare un partecipato recupero urbano.

E lo spettacolo è stupefacente alla Stazione di Milano Romolo: la bellezza ed il colore catturano lo sguardo e conquistano lo spazio, vincendo sul brutto e sul degrado e donando allegria e percezione di maggiore sicurezza in un luogo densamente frequentato, crocevia di storie e necessità.

Dieci gli artisti partecipanti: ATEZ, Carsa, Chiara Loca, Cina, Crems, d.mace, Giambattista Leoni, Guizart, Naso, Wiz Art.

Tutti insieme hanno regalato le loro opere alla città di Milano ispirati dal tema guida “Verso l’unità attraverso la diversità” per rendere omaggio all’universalità del linguaggio artistico come espressione che trascende i confini e unisce le persone, promuovendo una cultura di pace ed invitando alla riflessione sulla bellezza della pluralità e dell’inclusività.