Quavo x Lana Del Rey con il nuovo singolo “Tough”

Milano, 4 Luglio 2024 – Dopo avere collezionato 40 milioni di views con il solo spoiler pubblicato tra i reels di Instagram, le star nominate ai GRAMMY® Quavo e Lana Del Rey pubblicano il nuovo e attesissimo singolo “Tough” via Capitol/Interscope/Polydor.

Diretto da Wyatt Spain Winfrey, il video di “Tough” è una fusione ipnotica dove le due superstar esplorano senza paura i rispettivi regni musicali, mettendo in mostra il loro spirito indomito. Ambientato in uno scenario rurale, Quavo e Lana sono compagni intrepidi, imperterriti di fronte alle prove della vita. Da un lato, Quavo brandisce il suo fucile mentre Lana porta la sua chitarra, a simboleggiare la loro forza incrollabile nonostante le loro origini contrastanti.

“Tough like the scuff on a pair of old leather boots/Like the blue-collar, red-dirt attitude/Like a .38 made out of brass/Tough like the stuff on your grandpa’s glass,” cita il gancio del ritornello country-trap. Dopo avere spoilerato “Tough” con una clip, questa è diventata virale tanto da essere stata ripubblicata da testate come Billboard, Rolling Stone, Spin, Hypebeast e altre. Quavo e Lana hanno poi continuato a gettare benzina sul fuoco performando insieme il singolo durante il set di Lana al Fenway Park di Boston. Il reel di teasing postato su Instagram è divenuto il più visto sul profilo di Quavo e il secondo sul profilo di Lana.