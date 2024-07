Rhove pubblica tre nuovi brani

Arrivano a sorpresa tre nuovi brani di Rhove, “Ma Belle”, “Di Rho” e “Chakall”, che vanno ad arricchire l’album “Popolari”, già certificato disco d’Oro.

Tre brani diversi in fatto di sonorità che testimoniano la versatilità dell’artista: si va dal reggae di “Di Rho” e “Chakall” fino alle sonorità Afrobeat di “Ma Belle”. Le barre sono forsennate, nessuno rappa più velocemente di Rhove.

“Avevo tenuto in serbo questi tre brani per l’estate. Completano il progetto di ‘Popolari’ e ora trovano finalmente il loro posto all’interno dell’album. ‘Ma Belle’ addirittura l’avevo nel cassetto da un anno ed era un pezzo molto atteso dai miei fan” – ha dichiarato Rhove.

L’album “Popolari” è stato un successo, così come il singolo “Alè”, che è stato tra i 20 brani più suonati dalle radio in Italia. Sia l’album che il singolo sono entrambi certificati Dischi d’Oro.

“Popolari” vanta collaborazioni importanti come ANNA in “Petit Fou Fou”, Sfera Ebbasta e Jul in “Amore Mio”, Guè in “Vestiti da Rapper”, Capo Plaza in “Alè”, Emis Killa in “Imputati”, Kuremino in “Cosa sai di me” e dell’artista africano Oxlade in “Soli”.

“Popolari” sarà disponibile in tutte le piattaforme digitali (e in formato fisico). I prodotti fisici sono acquistabili negli store online e sullo shop Universal Music Italia, che ha in esclusiva i prodotti CD e vinile autografati e i bundle con lo Ski Mask ufficiale.

“Popolari è il mio primo album. È il momento di farvi ascoltare qualcosa che mi rappresenta. Ho raccontato la mia vita e quella di alcuni ragazzi come noi, sono rimasto qua a Rho perché ho sempre avuto bisogno di semplicità e alla fine è diventata la nostra forza.” – racconta Rhove.

Rhove è riuscito ad imporsi nella scena musicale italiana, conquistando contemporaneamente le classifiche digitali (16 dischi Platino e 11 dischi Oro, quasi 2 miliardi di stream accumulati in totale) e quelle delle radio con brani diventati vere e proprie hit generazionali (da “Shakerando”, 6 volte disco di Platino, passando per “Cancelo”, disco di Platino fino a “La Province#1” e “Compliquè”, entrambi Platino).