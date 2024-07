Karol G con il nuovo singolo “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Milano, 23 luglio 2024. Karol G continua a mietere successi nelle classifiche di tutto il mondo: il suo ultimo singolo “Si Antes Te Hubiera Conocido” è da giorni nella top10 della classifica globale di Spotify, che conteggia i brani più ascoltati al mondo in questo momento.

Il brano inoltre è virale su TikTok e sulle piattaforme social, a dimostrazione dell’enorme potere di Karol G nella scena musicale mondiale. In Italia è fra i brani più trasmessi dai network radiofonici.

Dopo un anno, l’artista concluderà il suo “MAÑANA SERÁ BONITO Tour” che ha registrato sold-out in ogni parte del mondo (inclusa l’Italia con due grandi concerti il 25 e 26 giugno scorso all’Unipol Forum di Milano). Karol G ha annunciato che l’ultima tappa del tour, che si terrà oggi allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid, sarà trasmessa in livestream sul suo canale YouTube, ricongiungendo così tutti i suoi fan e concludendo quello che l’artista ha definitivo “un capitolo indimenticabile” della sua vita.

“Ogni stadio in cui abbiamo suonato ha vibrato delle bellissime emozioni che ognuno di voi ha portato e abbiamo avuto l’opportunità di riempire migliaia di cuori in tutto il mondo. Stiamo per tenere l’ultimo concerto di questo tour e sì, è difficile dire addio a qualcosa che ha significato così tanto per tutti noi, ma è arrivato il momento e voglio che festeggiamo insieme! Il 23 luglio, il nostro ultimo concerto, lo trasmetteremo attraverso il mio canale YouTube, in tempo reale, in modo che TUTTI, ovunque nel mondo, possano guardarlo e celebrare questa cosa bellissima che abbiamo costruito insieme” – ha dichiarato Karol G.

L’artista ha recentemente collaborato anche con Andrea Bocelli nella versione spagnola del celeberrimo brano “Vivo por Ella” (Vivo per lei), che sarà contenuto all’interno dell’album “Duets” in uscita il 25 ottobre.

Karol G, che ha trionfato ai Grammy, ha vinto 5 Latin Grammy e 4 Billboard Awards (incluso il premio come “Donna dell’Anno” quest’anno – la prima artista di lingua spagnola a vincere in questa categoria).