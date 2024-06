La passerella su viale Fulvio Testi è realtà

Posata questa notte la nuova passerella ciclopedonale a scavalco di viale Fulvio Testi, che da viale Romagna a Cinisello Balsamo arriva sul viale Casiraghi nel comune di Sesto San Giovanni.

Un’operazione complessa per issare la campata, un unico pezzo lungo 63 metri e largo 4 metri, con un peso di 82 tonnellate. Poco meno di 10 ore di lavoro, con il traffico dirottato altrove e chiuso, in quel tratto, da ieri alle 20 fino a stamattina alle 6.

In cantiere a seguire i lavori da vicino anche il sindaco Giacomo Ghilardi che ha indicato l’ora esatta della posa: 5.38 di questa mattina. Con lui c’erano anche il vicesindaco Giuseppe Berlino e l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Scaffidi.

“Ci tenevo ad essere presente questa notte per vivere a pieno questo momento particolarmente significativo e spettacolare nello stesso tempo. Ci troviamo di fronte ad un’opera imponente dal valore strategico che permette di mettere in sicurezza l’attraversamento di un viale che rappresenta una barriera fisica per due quartieri cittadini e quindi di creare connessioni. Ringrazio tutto il personale presente nel cantiere: ingegneri, geometri, maestranze delle diverse imprese, oltre che Anas per il lavoro non facile di questi mesi. Il prossimo appuntamento sarà alla fine dell’anno quando la passerella potrà finalmente essere inaugurata”, ha commentato Giacomo Ghilardi.

Comune di Cinisello Balsamo