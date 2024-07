Accordo tra Monza e Cinisello Balsamo per il controllo del territorio

Monza, 31 luglio 2024. Una collaborazione per ottimizzare gli interventi in ambito di sicurezza e contrasto al degrado, oltre alla condivisione di proposte e progettazioni per migliorare l’inserimento territoriale e viabilistico di nuove opere infrastrutturali, tra cui il prolungamento delle linee metropolitane e le interconnessioni della A52 tangenziale Nord di Milano.

Le città di Monza e Cinisello Balsamo hanno firmato questa mattina un accordo per affrontare in modo congiunto una serie di questioni comuni, principalmente incentrate sulla gestione del territorio, la sicurezza e la viabilità nelle aree di confine tra le due città.

Sicurezza e polizia ambientale. Tra le questioni all’ordine del giorno l’abbandono cronico di rifiuti nelle aree a confine tra le due città, particolarmente nelle zone di via Edison e la presenza di aree dismesse: i comandi delle Polizie Locali si impegnano, pertanto, a svolgere servizi integrati di controllo, in grado di ottimizzare le risorse a disposizione e rendere più efficaci le attività di contrasto e di monitoraggio dei fenomeni.

Allo studio l’impiego congiunto di dotazioni tecnologiche quali droni, fototrappole e visori: i Comandi individueranno azioni idonee per condividere linee operative e logistiche efficaci attraverso un tavolo di lavoro comune.

In materia di sicurezza, infine, i due Comuni hanno concordato di avviare le attività necessarie per la sottoscrizione di un apposito Patto Locale per la Sicurezza, che contenga la regolamentazione di deroghe operative affinchè le Polizie Locali possano operare anche oltre i confini comunali, coinvolgendo le Prefetture di Monza e Milano. L’obiettivo resta la promozione di azioni congiunte per ridurre le aree dove si concentrano degrado e illegalità, in linea con le politiche di sicurezza a livello regionale.

Condivisione e coprogettazione in tema di mobilità. Entrambi i Comuni si impegnano a istituire tavoli di confronto periodici per monitorare l’andamento delle opere pubbliche di rilievo sovracomunale in tema di mobilità: una particolare attenzione sarà posta

al rispetto dei cronoprogrammi e agli impatti dei vari cantieri sulla viabilità locale.

Tra le principali opere citate il prolungamento e la realizzazione delle fermate per la linea metropolitana M5 e la collaborazione nell’analisi dei progetti legati allo sviluppo della rete autostradale, con particolare riferimento alla A52 Tangenziale Nord di Milano, mantenendo comunque l’autonomia decisionale in base alle competenze territoriali.

I due Comuni condivideranno inoltre i risultati delle analisi sui flussi veicolari nelle tratte che delimitano le zone di confine, oltre ad analizzare le problematiche relative al

trasporto pubblico locale e si confronteranno in merito ad idee e proposte per migliorare la viabilità nelle aree di confine, collaborando anche nella ricerca di fondi per finanziare progetti di mobilità, incluse eventuali progettazioni congiunte.

I tavoli di confronto. I tavoli previsti dall’accordo sono di tre categorie: un tavolo politico composto dai Sindaci e dagli Assessori competenti, per affrontare le tematiche strategiche; tavoli tecnici stabili sui temi specifici dell’accordo, che coinvolgono i Comandanti di Polizia Locale e i Dirigenti responsabili della Mobilità e tavoli tecnici intersettoriali per problematiche specifiche che richiedono un intervento congiunto su indicazione del tavolo politico.

“Lavorare su aree contigue e densamente urbanizzate come le nostre ci impone di ragionare insieme, alla ricerca delle migliori soluzioni in grado di rispondere ai tanti bisogni dei cittadini sia in termini di prevenzione, sia di presidio e vigilanza. Ci impegniamo, inoltre, a studiare e valutare gli impatti delle grandi opere di mobilità previste e il loro inserimento, in modo da gestire i flussi di mobilità in modo consapevole e condiviso anche in una prospettiva interprovinciale”, ha spiegato il Sindaco di Monza Paolo Pilotto.

“L’accordo ci consentirà di mettere in campo strategie condivise e interventi sinergici per affrontare in modo più efficace tematiche comuni, anche in vista dei progetti che interesseranno i nostri territori. Un esempio di collaborazione tra Amministrazioni pubbliche virtuosa e lungimirante”, ha dichiarato il Sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi.