Panettoniamoci – Eccellenze in gara

Cultura e Società

PanettoniAMOCi, a Cinisello una domenica tra panettoni, dolciumi e magia natalizia

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PanettoniAMOCi 2026

Il Natale si avvicina e a Cinisello Balsamo arriva una giornata per celebrarlo attraverso il gusto, la creatività e le tradizioni. Domenica 15 novembre 2026, Villa Casati Stampa di Soncino ospiterà PanettoniAMOCi 2026, manifestazione dedicata al panettone artigianale e alle eccellenze enogastronomiche italiane, con proposte per gli adulti e tante iniziative pensate per i bambini.

Il programma avrà al centro la gara ufficiale del Panettone Artigianale, che vedrà in competizione sette maestri pasticceri. La giuria sarà presieduta da Lorena Lo Presti, Presidente dell’Associazione Cuochi Meneghini, e composta principalmente da esperti pasticceri, chef e influencer. A loro spetterà il compito di valutare le creazioni e decretare il vincitore dell’edizione 2026. Anche il pubblico potrà partecipare alla sfida, diventando giudice per un giorno e votando il panettone preferito.

Per chi ama le specialità gastronomiche, la manifestazione proporrà un percorso tra prodotti di qualità provenienti da aziende del territorio e non solo: formaggi, salumi, biscotti, vino, oli, liquori, miele, confetture, torroni e molte altre delizie del Made in Italy saranno affiancati da oggetti d’artigianato e idee regalo per il Natale. Sarà inoltre possibile partecipare all’estrazione di un cesto natalizio del valore di 150 euro, ricco di prelibatezze.

Ma la festa non si fermerà agli assaggi e agli acquisti. I bambini potranno vivere la propria esperienza natalizia grazie a tre proposte speciali: il trucca-bimbi natalizio con Teresa la Folletta, per trasformarsi con colori e fantasia; la magica bancarella di dolciumi di Megan, pronta a stupire con una cascata di golosità irresistibili; e il laboratorio di Natale di Jenny, dove creatività e spirito delle feste si incontreranno.

Un programma che combina la gara di pasticceria, la scoperta delle eccellenze italiane e il divertimento per le famiglie, valorizzando il lavoro di pasticceri, produttori e artigiani.

Forte di un format consolidato e della partecipazione registrata nelle precedenti edizioni, PanettoniAMOCi 2026 dà appuntamento a domenica 15 novembre a Villa Casati Stampa di Soncino, a Cinisello Balsamo. Una giornata per assaporare le tradizioni, trovare regali e cominciare a vivere la magia del Natale insieme.

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