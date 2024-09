Fanfara balcanica e silent disco: musica e balli

L’esibizione di un’esuberante e travolgente fanfara balcanica e un’imperdibile esperienza immersiva e personalizzata come la silent disco per ballare fino a notte fonda: sono questi i due eventi, entrambi a ingresso libero, messi a punto dall’associazione culturale Musicamorfosi a Nova Milanese (MB) sabato 14 settembre come coda finale del festival Suoni Mobili e nell’ambito della nuova edizione della “Festa da Nôa e dal furmentùn e Festa dello Sport” organizzata dall’amministrazione comunale novese.

Il primo appuntamento, in programma alle ore 21 in piazza Marconi, vedrà protagonista la fanfara Fan Fath Al, formazione nota per accompagnare Vinicio Capossela in molte delle sue proverbiali e coinvolgenti scorribande sonore. Il gruppo nasce dalla passione di alcuni giovani musicisti milanesi per la musica delle orchestre di ottoni dell’Europa dell’Est.

Il loro intento è quello di riproporre le sonorità e i ritmi trascinanti delle bande balcaniche senza fermarsi alla superficie, ma indagandone le origini, che affondano le radici nell’incontro tra la tradizione orale dei popoli nomadi e quella delle popolazioni locali, influenzate dalla cultura araba e in continuo scambio con quella occidentale, come testimonia per esempio l’impiego di strumenti tipici della fanfara militare.

Nel progetto “Adriatico mediterraneo”, la Fan Fath Al propone anche arrangiamenti di brani provenienti da altre tradizioni, in primis quella napoletana, in un connubio tra melodie mediterranee e sonorità apparentemente lontane. Il metallo vibrante e il ritmo infuocato raccontano storie di passione, amore e morte, offrendo agli spettatori la possibilità di immergersi nei suoni e nelle armonie in un viaggio verso luoghi diametralmente lontani e interiori (in caso di maltempo il concerto balcanico verrà spostato nell’auditorium di Nova Milanese).

Il secondo appuntamento, come detto, è la silent disco, organizzata a partire dalle 22 nella riqualificata piazza Gio.I.A., felice esempio di rigenerazione del paesaggio urbano attraverso il disegno del verde pubblico (l’inaugurazione di questo spazio è in programma poche ore prima, alle 17).

A ogni spettatore verrà consegnata una cuffia personale, che gli darà la possibilità di scegliere tra tre diversi dj set: Panorama Vinyl Selection (latin house, tech house ed electro); Roby Mcfly (revival e grandi successi degli anni ‘80) e Calypso Warriors (indie, happy music). Si potrà selezionare la musica preferita, passare da un dj set all’altro cambiando canale e regolare il volume secondo le proprie preferenze.

Grazie a questi dispositivi wireless i partecipanti alla silent disco vivranno un’esperienza unica e su misura, godendo di un’eccezionale qualità sonora, e potranno ballare fino all’una di notte in solitudine o in compagnia, senza distrazioni e senza disturbare l’ambiente circostante.