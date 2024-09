13 settembre 2024 – L’Amministrazione di Cinisello Balsamo non abbassa la guardia e il lavoro è sinergico sul tema sicurezza. Nei giorni scorsi il sindaco Giacomo Ghilardi ha incontrato il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, sul Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, col quale ha parlato delle azioni intraprese in città e di quelle che potrebbero aggiungersi per contenere e prevenire infrazioni e reati minori che abbassano il livello di sicurezza percepita.

Nelle prime settimane di questo mese sono state messe in campo operazioni di alto impatto che hanno portato sul territorio una presenza massiccia di forze dell’ordine aumentando in maniera considerevole controlli e risultati.

Nei giorni scorsi, poi, su disposizione del Questore Bruno Megale, agenti della Questura di Milano, del commissariato di Cinisello Balsamo, del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, del III Reparto Mobile di Milano e della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di prevenzione e controllo locale, contro sostanze stupefacenti, reati predatori, controllo di esercizi pubblici.

In totale 195 le persone verificate nelle zone del quartiere Crocetta, Sant’Eusebio, piazza Costa, piazza Gramsci, viale Romagna, viale Friuli e via Libertà, con due cittadini extracomunitari risultati irregolari, due sottoposti a identificazione. Poi controllati 3 esercizi pubblici, 35 veicoli con 5 sanzioni al codice della strada e una persona in possesso di sostanze stupefacenti.

Questi ultimi controlli seguono le ordinanze antidegrado emesse a luglio e i presidi della Polizia Locale per la sicurezza e rispetto delle regole del Codice della strada per prevenire incidenti. Dall’inizio del 2024 oltre 50 i mezzi controllati fra autoarticolati, autotreni, cisterne e mezzi per il trasporto di merci pericolose. Sei le patenti ritirate con sospensione della facoltà di guida, 197 le violazioni accertate a veicoli adibiti al trasporto di cose, 58 per eccesso di velocità.

“Il lavoro di monitoraggio del territorio è continuo per far rispettare la Legge. Gli interventi di queste settimane ne sono un ulteriore esempio. Grande attenzione da parte del Prefetto Sgaraglia che va a dare risposta alle priorità che ho posto sul tavolo in tema di ordine e sicurezza in città”. Ha detto il sindaco Giacomo Ghilardi.