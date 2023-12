A Milano, fino al prossimo 28 gennaio 2024, è visitabile la mostra Vincent Van Gogh. Pittore Colto prodotta da 24 ORE Cultura e promossa da Comune di Milano – Cultura. Una mostra molto interessante per tutti, compresi coloro che conoscono già lo straordinario valore artistico delle opere del pittore olandese.

La mostra, infatti, cerca di ribaltare la prospettiva ordinaria di Vincent Van Gogh per proporre il suo lato meno conosciuto e più aggiornato sul dibattito culturale del suo tempo. Non tutti sanno ad esempio che Van Gogh era un lettore e collezionista di stampe, oltre un appassionato osservatore di tendenze artistiche più attuali.

Per esempio, il pittore olandese aveva manifestato in diverse lettere il suo amore per le stampe giapponesi, che collezionava notoriamente in gran numero, ritenendole un elemento artistico di grandissimo pregio. All’interno della mostra verrà altresì approfondito il suo rapporto con Jean-Francois Miller, il suo maestro d’arte e di vita, la cui visione della natura, fortemente impattata dalla religiosità, finirà con il diventare un modello a cui Vincent Van Gogh si ispirerà in modo ricorrente.

Per quanto ovvio, all’interno della mostra ci sarà spazio anche per le opere del maestro olandese: sono infatti decine i dipinti e i disegni che saranno ammirabili a Milano e che arrivano direttamente dal Kroller-Muller Museum di Otterlo, la cui collezione è superata in tutto il mondo solamente dal Van Gogh Museum di Amsterdam.

Insomma, un’occasione imperdibile non solamente per gli appassionati dell’artista olandese, ma più in generale per chi desidera approfondire uno spaccato psicologico e culturale di un maestro europeo. La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30: il lunedì è previsto un orario posticipato alle 14.30, mentre il giovedì e il sabato la chiusura è posticipata alle 22.30. Si trova al Mudec (Museo delle Culture) in via Tortona 56.