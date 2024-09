16 settembre 2024 – Dei simpatici e utili gadget marchiati per incentivare e incrementare la lettura tra i più giovani.

Questa è la novità in arrivo al Centro Culturale Il Pertini dedicata ai lettori più accaniti, mira a premiare i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 6 e i 15 anni che dimostreranno una maggiore passione per la lettura.

Si va dalla semplice penna al pupazzetto portachiavi, dalla tazza alla borraccia. Tutti i gadget sono personalizzati con il logo de Il Pertini, la piazza dei saperi.

A partire dal mese di ottobre 2024 fino a maggio 2025, i giovani lettori che prenderanno in prestito e leggeranno uno o più libri al mese riceveranno in omaggio un gadget personalizzato, durante un evento finale a giugno 2025.

Ecco nel dettaglio come funziona l’iniziativa: i piccoli lettori che leggeranno almeno un libro al mese per 8 mesi riceveranno in omaggio il portachiavi con l’orsetto. Chi leggerà almeno 2 libri al mese per 8 mesi riceveranno in omaggio una tazza accompagnata da una penna. Infine, coloro che leggeranno almeno 3 libri al mese per 8 mesi riceveranno in omaggio una borraccia. Ad attestare il numero di volumi letti ci sarà il “Passaporto del lettore”, dedicato all’iniziativa “Leggere ti premia”, sul quale verranno apposti i relativi timbri.

L’iniziativa rappresenta un’ulteriore occasione per valorizzare e promuovere la lettura in una città come Cinisello Balsamo, che per due volte è stata dichiarata “Città che legge”. Questo riconoscimento, attribuito in collaborazione con ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, premia le amministrazioni comunali che dimostrano un impegno costante nel promuovere politiche pubbliche a favore della lettura sul proprio territorio.

La qualifica di “Città che legge” consente all’Amministrazione comunale di richiedere fondi per iniziative di promozione della lettura. Grazie a questo riconoscimento, negli ultimi anni, Il Pertini ha ottenuto dal Ministero della Cultura contributi per l’acquisto di libri, prevalentemente presso le librerie locali.

A ciò si aggiungono le diverse iniziative di valorizzazione come i gruppi di lettura; gli incontri; le presentazioni di libri; reading teatrali; laboratori; progetti come FuoriPertini presso VIBE, FormaOfficina, Centro Anziani Friuli e il Circolo Amis (Alleanza Milanese Immigrati Sardi); proposte dedicate specificamente a bambini e ragazzi come Nati per leggere, letture animate e Concorso Super Elle.

“In questi anni II Pertini ha consolidato il suo ruolo nella promozione culturale, diventando un punto di riferimento non solo per la nostra città ma anche per i Comuni limitrofi e tutta l’area metropolitana. Abbiamo pensato a degli oggetti che possano fare compagnia ai piccoli e giovani lettori che portano a casa un segno della biblioteca”. Ha spiegato il sindaco Giacomo Ghilardi.

“Dalla lettura dipendono lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità. La lettura è un valore in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e della comunità. L’intento che ci muove nella proposta di iniziative è sempre quello di incentivare e promuovere sempre di più la passione per la lettura nelle diverse fasce di età, soprattutto nei più piccoli e nei giovani” ha aggiunto l’assessore alla Cultura Daniela Maggi