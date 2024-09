Prosegue il legame tra Cinisello Balsamo e Mazzarino il comune siciliano con cui la nostra città è gemellata da oltre 50 anni.

Una delegazione cinisellese composta dal sindaco Giacomo Ghilardi, dall’assessore Francesco Scaffidi, dal Presidente del Consiglio comunale Angelo Di Lauro e dal consigliere originaria di Mazzarino Jessica De Simoni, in questi giorni è stata invitata a partecipare alla Festa patronale della Madonna del Mazzero, una celebrazione religiosa che affonda le sue radici nella storia e vede una partecipazione corale.

“Siamo due realtà geograficamente distanti tra loro, ma unite nei valori e dalla voglia di condividere tradizioni e progetti. Tradizionalmente la due Amministrazioni si incontrano periodicamente in occasione di alcune celebrazioni istituzionali o religiose. La visita di questi giorni è stata l’occasione anche per conoscere la nuova Amministrazione, guidata dal sindaco neo eletto Mimmo Faraci, e il Consiglio comunale. Ci siamo subito messi al tavolo per individuare i temi per cui rinnovare lo storico Patto di Amicizia di collaborazione che da tempo valorizza le tradizioni e le caratteristiche di ciascun territorio ma che si fonda su valori e obiettivi comuni”, queste le parole del sindaco Giacomo Ghilardi.

Tre in particolare gli ambiti di interesse su cui si lavorerà e confronterà nei prossimi mesi: la formazione e il lavoro, con la creazione di momenti di incontro tra scuole professionali; lo sviluppo economico, attraverso scambi di buone pratiche tra imprese e la promozione di manifestazioni in cui valorizzare prodotti della filiera agro-alimentare. Due le aziende mazzarinesi che si sono già rese disponibili a giocare un ruolo da promotori: Gli Ori di Sicilia e il Consorzio Cooperative OP La mandorla. Infine l’ambito della cultura, che vede Mazzarino candidata a capitale nel 2027 visto il ricco potenziale storico, ambientale, naturalistico, turistico, gastronomico del comune siciliano.

Cinisello Balsamo vanta la presenza del Museo di Fotografia Contemporanea, una preziosa istituzione che con il suo patrimonio di immagini e può dare vita a sinergie importanti.

Il prossimo appuntamento con la città di Mazzarino sarà in occasione della Festa patronale di Cinisello Balsamo, nel weekend di Sant’Ambrogio, quando sarà la delegazione siciliana a farci visita e firmare il nuovo Protocollo.

“Le nostre due comunità sono unite da un legame di profonda amicizia che nel corso degli anni si è fatto sempre più solido” – ha dichiarato il Sindaco Mimmo Faraci -. Durante l’incontro, è stata sottolineata l’importanza di ì sviluppare un percorso di interscambio culturale che abbracci diversi settori, dal commercio all’imprenditoria, dall’istruzione alla cultura, dall’ambiente alle nuove tecnologie, fino alla valorizzazione del patrimonio ì immateriale. Tra i temi discussi vi è stata anche la possibilità di ampliare ulteriormente la collaborazione, coinvolgendo il Comune di Piossasco, dove risiede una numerosa comunità mazzarinese, per rafforzare l’intesa istituzionale e creare nuove opportunità di sviluppo condiviso”.

Una visita che ha rappresentato un passo avanti verso la costruzione di un futuro comune, basato su scambi reciproci e una collaborazione che continuerà a crescere.