4 ottobre 2024 – Conoscere la casa di tutti i cinisellesi, la storia della città e i luoghi in cui si svolge la vita amministrativa. Tornano così, da sabato 26 ottobre 2024, le visite guidate a Palazzo Confalonieri.

Appuntamento alle ore 9.30 all’ingresso dell’originario Palazzo comunale per partire alla scoperta degli ambienti, delle opere artistiche presenti e della destinazione delle sale, guidati dai coniugi Vittorio Rossin, collezionista di testi e cimeli storici che raccontano la storia di Cinisello Balsamo e studioso di tanti personaggi illustri le cui vicende si intrecciano con la storia della nostra città, e Giuseppina Alessandro, appassionata e studiosa di storia dell’arte.

“Torno ad aprire alla città Palazzo Confalonieri, la casa di tutti cittadini. la sua storia e i suoi spazi meritano di essere conosciuti, insieme alle opere artistiche che ospita – ha spiegato il sindaco Giacomo Ghilardi -. Invito tutti a venirmi a trovare, e cogliere l’opportunità di entrare nella storia della nostra Cinisello Balsamo, di ieri e di oggi”.

La nuova edizione delle visite guidate sono l’occasione non solo per entrare nella sala dove si riunisce la Giunta o il Consiglio Comunale, ma anche per ammirare i pannelli di Villa Ghirlanda qui esposti, come le opere recentemente donate dal maestro Mario Rudelli, da Ettore Moro o ancora le varie edizioni del Gonfalone comunale.

Per partecipare è necessario prenotarsi compilando il modulo presente sul sito del Comune. Le visite successive verranno comunicate, indicativamente a cadenza mensile, con un congruo preavviso attraverso tutti i canali informativi del Comune per permettere di effettuare la prenotazione.