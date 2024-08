Trovare un posto auto vicino allo Stadio San Siro può essere difficile, soprattutto quando è previsto qualche grande evento, ma con i giusti consigli e trucchi, è possibile riuscirci senza stress. Andiamo subito a scoprire i parcheggi ufficiali e non ufficiali, prezzi medi e suggerimenti su dove parcheggiare a Milano San Siro per andare a un concerto o assistere a una partita, evitando il caos.

La cosa più logica è pensare ai parcheggi ufficiali del Meazza, nelle immediate vicinanze dello Stadio: pratici e sicuri, ma possono essere costosi. In prima battuta troviamo il Parcheggio Ufficiale AC Milan, accessibile da Via Achille, che si può prenotare online tramite il sito AC Milan e pagare in anticipo. Ticket da esibire all’ingresso in occasione delle partite dei rossoneri.

Invece, in concomitanza delle partite dell’Inter, i tifosi locali possono prenotare il posto in Area 1 o Area 4 Nord. Per accedere al parcheggio, ci sono due ingressi principali: uno in via Tesio, vicino alla fermata della metropolitana M5 San Siro Stadio, e l’altro in via privata del Centauro, angolo via Fetonte. È consigliabile mostrare il QR code per accedere al parcheggio e acquistare il pass parcheggio in anticipo, poiché è possibile farlo solo online.

Per prendere parte agli eventi di San Siro, quindi non solo di natura sportiva, è disponibile anche il Parcheggio Stadio San Siro e Ippodromo, a cui si accede da via Patroclo 25 e via Eugenio Montale 2. Anch’esso prenotabile anticipatamente, e permette di raggiungere comodamente sia lo stadio che l’ippodromo.

Oltre ai parcheggi ufficiali, esistono diverse opzioni non ufficiali che possono risultare più economiche. Ad esempio, si può cercare un posto fra i parcheggi privati gestiti da residenti locali che offrono posti auto a prezzi più competitivi, generalmente tra i 10 e i 15 euro. Tra questi, il Parcheggio Lampugnano, il Parcheggio Bisceglie, il Parcheggio Molino Dorino e il Parcheggio Lotto sono tra i più noti e affidabili.

Un’alternativa è l’uso del trasporto pubblico. Milano offre una rete di trasporti ben sviluppata, con diverse linee di autobus e tram che collegano lo Stadio San Siro al resto della città. La linea M5 (lilla) della metropolitana, per esempio, ha una fermata proprio vicino allo Stadio, chiamata “San Siro Stadio”. Questa linea è particolarmente comoda per chi arriva da altre parti di Milano, poiché collega con altre linee della metropolitana, come la M1 (rossa) e la M3 (gialla).

Viaggiando in autobus si possono sfruttare le linee 49, 64, 78 e 80: sono tra le più utili per raggiungere San Siro da vari quartieri. Mentre per spostarsi in tram ci viene in aiuto la linea 16, per un efficiente collegamento con il centro di Milano.

Per chi arriva da fuori Milano, è possibile prendere un treno fino alla stazione di Milano Porta Garibaldi o Milano Centrale e poi proseguire con la metropolitana M5 fino a San Siro Stadio. Invece, per chi vuole spostarsi in maniera estremamente sostenibile, Milano propone anche un servizio di bike sharing, come BikeMi, che può essere una scelta ecologica e divertente per raggiungere lo Stadio.

Per chi preferisce guidare, chi arriva da nord può prendere la Tangenziale Ovest e uscire a San Siro, evitando così il traffico del centro cittadino. Da sud, invece, è consigliabile prendere la Via Novara e poi la Via Harar, che portano direttamente allo Stadio. Inoltre, per chi arriva da est, la Via Gallarate è una buona alternativa per evitare la congestione urbana.

Un altro suggerimento pratico è quello di parcheggiare in zone residenziali vicine allo stadio e poi proseguire a piedi. Ad esempio, le vie intorno a Piazzale Lotto offrono diverse possibilità di parcheggio gratuito o a basso costo. Tuttavia, è importante rispettare le regole di parcheggio locali per evitare multe.

Nei giorni di eventi, è importante sempre verificare quali sono i limiti alla circolazione stradale stabiliti per l’occasione nei pressi dello Stadio San Siro. Durante le partite e i concerti, alcune strade possono essere chiuse al traffico per garantire la sicurezza dei pedoni e facilitare l’accesso allo stadio. È quindi opportuno consultare le informazioni aggiornate sul sito del Comune di Milano o tramite app di navigazione per evitare inconvenienti.