Gracie Abrams è la nuova rivelazione della musica mondiale

Milano, 21 ottobre 2024 – La cantautrice nominata ai GRAMMY®, Gracie Abrams, pubblica la versione deluxe del suo album “The Secret of Us”. L’artista americana sta volando nelle classifiche di tutto il mondo con il suo singolo “I Love You, I’m Sorry”, che ha raggiunto i cuori di milioni di ascoltatori sulle piattaforme digitali. L’album include anche il duetto con l’amica Taylor Swift sulle note del brano “Us” e questa nuova versione del disco contiene 7 tracce aggiuntive, fra cui il nuovo singolo “That’s So True”, co-scritto con Audrey Hobert.

“The Secret of Us” è stato pubblicato a giugno e ha raggiunto la n.1 nella classifica in Gran Bretagna, Australia e Paesi Bassi, oltre a raggiungere la seconda posizione nella classifica americana degli album Billboard 200.

Il singolo “I Love You, I’m Sorry” è tra i brani più ascoltati al mondo su tutte le piattafome digitali, ha raggiunto la top10 su Spotify USA, la top20 su Spotify a livello globale ed è diventato virale su TikTok, raccogliendo oltre 3 miliardi di visualizzazioni.

L’album è stato co-prodotto dal suo amico e frequente collaboratore Aaron Dessner (The National), e questo progetto segna la prima volta che Gracie stessa ha preso parte al processo di produzione. La Abrams ha anche arruolato l’amica di lunga data Audrey Hobert per co-scrivere gran parte dell’album.

Prima di imbarcarsi nel suo nuovo tour mondiale nelle arene che la vedrà protagonista anche in Italia il 25 febbraio all’Unipol Forum di Milano, Gracie è tornata come ‘special guest’ nella seconda leg in Nord America dell’Eras Tour di Taylor Swift.

The Secret of Us Deluxe Tracklist:

1.Felt Good About You

2.Risk

3.Blowing Smoke

4.I Love You, I’m Sorry

5.us. (feat. Taylor Swift)

6.Let It Happen

7.Tough Love

8.I Knew It, I Know You

9.Gave You I Gave You I

10.Normal Thing

11.Good Luck Charlie

12.Free Now

13.Close To You

14.Cool

15.That’s So True

16.I Told You Things

17.Packing It Up

18.I Love You, I’m Sorry (Live From Vevo)

19.I Knew It, I Know You (Live From Vevo)

20.Free Now (Live From Vevo)

Gracie Abrams

Figlia del regista americano J.J. Abrams, dal suo debutto nel 2019 Gracie Abrams è emersa come una delle cantautrici più convincenti della sua generazione, guadagnandosi l’ammirazione di artisti come Taylor Swift, Lorde, Billie Eilish e Olivia Rodrigo e, più di recente, si è guadagnata l’ambita nomination come miglior artista esordiente ai 66esimi GRAMMY Awards.

Cantautrice consumata, che indica Joni Mitchell come la sua influenza più formativa, ha scritto la sua prima canzone all’età di otto anni e ha continuato ad accumulare un seguito devoto grazie ai suoi testi emotivamente intimi e alla sua sensibilità fai-da-te.

Con l’aumento del suo profilo, Abrams è stata nominata artista da tenere d’occhio da riviste come Pigeons & Planes, Fader e i-D, oltre a essere incoronata come una delle sette musiciste emergenti da Vogue UK. Con l’arrivo del suo progetto di debutto Minor nell’estate del 2020, ha ricevuto recensioni entusiastiche da parte di NME, che ha elogiato i suoi “racconti dolorosamente onesti di crepacuore drappeggiati da melodie delicate che portano con sé molto più intrigo del solito cantautore di routine”.

Prodotto esecutivamente da Blake Slatkin – e realizzato anche con produttori di primo piano come Joel Little e Benny Blanco – questo lavoro di sette canzoni contiene i suoi amati singoli “21”, “I miss you, I’m sorry” e “Long Sleeves”. Nel novembre del 2021, la Abrams è tornata con This Is What It Feels Like, un progetto di 12 tracce che esplora esperienze emotive complesse come il tradimento di sé, l’insicurezza e i tentativi falliti di stabilire un legame.

Subito dopo aver completato il tour nordamericano sold-out per This Is What It Feels Like, si è messa al lavoro sul suo album di debutto. La Abrams ha iniziato il 2022 con un tour da headliner in Nord America, seguito da un ruolo di supporto nel tour di Olivia Rodrigo, e si è ricongiunta con Dessner per pubblicare due canzoni, “Block me out” e “Difficult”.

Nel 2023, Abrams ha pubblicato il suo attesissimo album di debutto, Good Riddance, il 24 febbraio, seguito da un tour nordamericano che ha registrato il tutto esaurito in meno di un’ora.

Gracie è in tournée con Taylor Swift come apertura all’interno del suo straordinario Eras Tour.