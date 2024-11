La colonna sonora dell’attesissimo film Walt Disney Animation Studios, “Oceania 2”, prodotta da Disney Music Group Original Motion Picture Soundtrack uscirà su tutte le piattaforme digitali il 22 novembre e sarà anticipata, venerdì 15 novembre, dal brano “Oltre quel reef”, end credit song del film.

Scritta dalle cantautrici vincitrici del Grammy® Award Abigail Barlow ed Emily Bear (Barlow & Bear), “Oltre quel reef” in Italia è interpretata da Chiara Grispo e racchiude perfettamente l’impavido senso dell’avventura di Vaiana e la sua voglia di mettere in connessione la sua isola con ciò che c’è al di là delle sue coste. “Oltre quel reef” sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e sarà possibile ascoltarla su Amazon Music, Apple Music e Spotify da venerdì 15 novembre.

Oltre a Barlow & Bear, Oceania 2 segna il ritorno del compositore Opetaia Foa’i, vincitore del Billboard Music Award e dell’American Music Award, e del compositore Mark Mancina, vincitore di un Grammy®, che aveva già composto le musiche del film originale Oceania.

Barlow & Bear hanno dichiarato: “Durante la stesura del testo, abbiamo parlato con molte persone originarie dell’Oceania e delle isole polinesiane, e ciò che li accomuna tutti è il profondo legame con il loro patrimonio e il modo in cui onorano i loro antenati. Per quanto questo viaggio sia scoraggiante per Vaiana, lei comunque non può tirarsi indietro. Questo viaggio la spaventa ma la esalta anche, perché è una chiamata degli antenati. E l’idea che l’oceano ci colleghi tutti è una parte molto importante della cultura delle isole del Pacifico e della cultura del viaggio”.

La direzione musicale nella versione italiana della colonna sonora è di Virginia Brancucci e l’adattamento italiano dei testi è di Lorena Brancucci.

L’ Original Motion Picture Soundtrack di Oceania 2 è composta dalle seguenti tracce:

“Tulou Tagaloa (Sei e Va’ai Mai)” – Interpretata da Olivia Foa‘i e Te Vaka “Il nostro posto è qui” – Interpretata da Chiara Grispo & Cast – Oceania 2 “Tuputupu (The Feast)” – Interpretata da Te Vaka “Oltre quel reef” – Interpretata da Chiara Grispo (featuring – Angela Finocchiaro) “My Wish For You (Innocent Warrior)” – Interpretata da Opetaia Foa’i, Olivia Foa‘i e Sulata Foa‘i -Amiatu, Matthew Ineleo e Matatia Foa‘i “Finding the Way” – Interpretata da Olivia Foa‘i e Te Vaka “Di meglio che c’è?” – Interpretata da Giulia Luzi, Chiara Grispo, Danilo Salpietro e Marco Mete “Perditi” – Interpretata da Giorgia “Posso avere un Chee-Hoo?” – Interpretata da Fabrizio Vidale “Mana Vavau” – Interpretata da Opetaia Foa‘i, Rachel House e Dwayne Johnson “Oltre e ancor più in là” – Interpretata da Chiara Grispo “Nuku O Kaiga” – Interpretata da Te Vaka “Finding The Way (Reprise)” – Interpretata da Te Vaka “La strada di casa (Te Fenua te Malie)” – Interpretata da Opetaia Foa’i, Olivia Foa’i, Te Vaka e Chiara Grispo “Beyond” (End Credit Version) – Interpretata da Auli’i Cravalho (Featuring – Te Vaka) “Oltre quel reef” – Versione titoli di coda – Interpretata da Chiara Grispo (Featuring – Te Vaka) “We’re Back” (Te Vaka Version) – Interpretata da Olivia Foa‘i, Sulata Foa’i-Amiatu e Te Vaka

Dalla sua uscita nel 2016 la colonna sonora originale di Oceania ha ottenuto oltre 20 miliardi di streaming in tutto il mondo ed è caratterizzata dall’orecchiabile “You’re Welcome” e dal potente inno “How Far I’ll Go”.

“You’re Welcome”, il brano interpretato da Dwayne Johnson che, nella versione originale dei film, dà la voce a Maui, è stato certificato 6 volte platino dalla RIAA® ed è il video più visto su DisneyMusic VEVO con oltre 1,6 miliardi di visualizzazioni ad oggi.

“How Far I’ll Go”, interpretata da Auli’i Cravalho che, nella versione originale del film, dà voce a Vaiana, è stata certificata 7 volte platino dalla RIAA® ed è stata candidata al Premio Oscar® e al Golden Globe® come Miglior Canzone Originale.

Il cast delle voci italiane:

Disney Italia ha annunciato le voci italiane di Oceania 2, il nuovo lungometraggio animato targato Walt Disney Animation Studios che arriverà nelle sale italiane il prossimo 27 novembre.

Sarà Giorgia a dare voce a Matangi, figura misteriosa che si inserisce tra i nuovi personaggi di Oceania 2, interpretando anche il nuovo brano “Perditi”. Dopo il primo film tornano Emanuela Ionica, che darà voce ai dialoghi di Vaiana, e Chiara Grispo che interpreterà le canzoni della protagonista, Fabrizio Vidale (Maui), Angela Finocchiaro (Nonna Tala) e molti altri.

Il cast completo di voci italiane comprende:

Emanuela lonica è Vaiana (dialoghi)

Chiara Grispo è Vaiana (canzoni)

Fabrizio Vidale è Maui

Danilo Salpietro è Moni, il cantastorie

Giulia Luzi è Loto, inventrice con un grande cuore

Marco Mete è Kele, membro dell’equipaggio di Vaiana

Giorgia è Matangi, una figura misteriosa

Luna Tosti è Simea, sorella minore di Vaiana

Roberto Pedicini è Capo Tui, papà di Vaiana e rispettatissimo leader di Motunui

Micaela Incitti è Sina, mamma di Vaiana e rispettatissima leader di Motunui

Angela Finocchiaro è Nonna Tala

Dario Oppido è Tautai Vasa, antico antenato di Vaiana e della sua famiglia

Alistair Abell è Heihei, il gallo sprovveduto grande fan di Vaiana

Roberto Fidecaro è Nalo, il dio delle tempeste

Sophie Murgia, Giulietta Rebeggiani & Emma Puccio sono i Vaianabes

Emanuela Ionica e Chiara Grispo interpretano rispettivamente i dialoghi e le canzoni di Vaiana, la stessa giovane donna tenace che, diventata una navigatrice, aveva attraversato l’oceano e affrontato il fuoco e i pericoli di Te Kā per trovare e liberare Te Fiti. Leader entusiasta e devota della sua isola di Motunui, Vaiana continua a guardare ai suoi antenati per capire chi è e da dove proviene. Il suo legame con il mare è forte, ma la sua nuova missione la costringerà a fare appello a una forza interiore che non è sicura di avere.

Fabrizio Vidale è Maui che torna a essere un semidio formidabile, brandendo il magico amo da pesca che gli permette di trasformarsi in vari animali a seconda di ciò che la situazione richiede. Dopo l’avventura che gli ha cambiato la vita al fianco di Vaiana ha continuato a fare ciò che fanno i semidei, incrociando le strade di altri semidei e cercando avventure. Ma quando Vaiana ha bisogno che si unisca a lei nel suo viaggio più impegnativo di sempre, Maui accetta. Chee-hoo!

Giorgia è Matangi, una figura misteriosa che mette in discussione tutto ciò che Vaiana pensa di sapere su se stessa. Circondata da pipistrelli e volpi volanti, Matangi è un tutt’uno con il suo esercito alato, il che rende un po’ complicato lavorare con lei. “Amo Matangi”, afferma il regista David Derrick Jr. “È stato Nalo a darle quel ruolo per impedire a chiunque di raggiungere Motufetú. Non le piace essere intrappolata e vuole la sua libertà”.

Angela Finocchiaro è Nonna Tala, il cui spirito resta con Vaiana, soprattutto quando si trova di fronte alle scelte più difficili. “Nonna Tala è uno dei nostri personaggi più speciali”, afferma lo sceneggiatore Jared Bush. “Ha lasciato un’impronta indelebile nel primo film ed è ancora una volta fondamentale per il viaggio di Vaiana”.

Oceania 2 illumina di blu i faraglioni di Capri

Per celebrare l’arrivo del film, nei giorni scorsi a Capri, con il patrocinio del Comune, i famosi Faraglioni si sono illuminati di blu con una speciale proiezione serale mozzafiato, omaggiando l’iconica ambientazione marina del film.

Grazie a tecniche avanzate e sistemi ultra-telescopici all’avanguardia, è stato possibile texturizzare i Faraglioni proiettando da oltre 1,28 km con l’utilizzo di un solo range nanometrico, raggiungendo un traguardo mai ottenuto prima.

Oceania 2 | I Faraglioni di Capri rispondono al Richiamo

Nel corso della giornata, invece, i visitatori hanno potuto ammirare un catamarano decorato a tema Oceania che ha navigato accanto ai Faraglioni offrendo uno spettacolo unico e suggestivo.

Un ringraziamento speciale va al Comune di Capri per il supporto e l’impegno nel promuovere un evento che ha valorizzato il legame unico dell’isola con il mare.

Oceania 2

Oceania 2 riunisce Vaiana e Maui, dopo tre anni, per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell’Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai fatto.

Oceania 2 è diretto da David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, e prodotto da Christina Chen e Yvett Merino, con le musiche delle vincitrici del Grammy® Abigail Barlow ed Emily Bear, del candidato al Grammy Opetaia Foa’i e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina. Jared Bush e Miller sono gli sceneggiatori del film, i produttori esecutivi sono Jennifer Lee, Bush e Johnson.

Oceania 2, il film Walt Disney Animation Studios sarà nelle sale italiane il 27 novembre. Per prenotare i biglietti del film è possibile accedere al sito www.oceaniamovie.it, in continuo aggiornamento.