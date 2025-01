Milano, 8 gennaio 2025 – Parte il 15 gennaio da Milano, dal cinema Ariosto alle ore 21.30, il percorso nelle sale cinematografiche italiane del film “Role Model” di Nejc Gazvoda, co-prodotto e distribuito da La Sarraz Pictures di Torino. Come il cortometraggio “Bienvenido” di Martín Jalfen & Miguel Usandivaras che lo accompagna, il film esprime la volontà di esplorare il diffuso machismo rituale nei gruppi di ragazzi in età preadolescenziale, quel momento della vita in cui ciascuno di noi ha almeno una volta cercato una figura di riferimento in cui credere e da cui ricevere approvazione.

“Role Model” di Gazvoda nasce dalla constatazione che il bullismo è ancora molto presente nelle vite dei giovanissimi all’interno del contesto scolastico. «Ciò che è nuovo, curioso e preoccupante – afferma l’autore nelle note di regia – è che il sistema del bullismo si è spostato dai campetti da gioco all’arena politica globale e, di conseguenza, anche all’arena politica slovena».

La storia racconta di Jan (France Mandić), un adolescente solitario che frequenta la scuola dove sua madre Maja (Mojca Funkl) è psicologa. Il divorzio dei genitori e il trasferimento dalla capitale Lubiana alla provincia, uniti al bullismo che subisce da parte dei compagni di classe, lo portano ad avvicinarsi a un misterioso vicino di casa. Anche l’uomo in questione (Jure Henigman) si chiama Jan e fra duetti musicali e lezioni di lotta sembra voler fare da mentore al ragazzo, dimostrandosi però ben presto inadatto al ruolo. Maja nel frattempo deve fare i conti con Neja, una psicologa con la metà dei suoi anni chiamata ad affiancare il suo lavoro con gli studenti minandone così l’autorità.

Il cortometraggio “Bienvenido” – il cui co-regista Miguel Usandivaras vive e lavora a Milano e sarà al cinema Ariosto per presentarlo – narra di Miguel, un quindicenne di umili origini il cui futuro nel calcio è di buon auspicio. Un giorno la sua squadra decide di dargli il benvenuto con una festa e uno speciale battesimo. Miguel scoprirà di stare entrando in un mondo pieno di pregiudizi e di omofobia. Giovane e sensibile, dovrà essere forte per resistere alle pressioni e per realizzare i suoi sogni, rimanendo fedele ai suoi sentimenti. “Bienvenido” è un corto che nasce da una storia più lunga intitolata “No lo grites”, film che sarà realizzato in Argentina, negli stessi luoghi del corto.