Sono 20 le bici e 7 i monopattini elettrici rubati che attendono di essere riconosciute dal legittimo proprietario



Milano, 3 ottobre 2023 – Nei giorni scorsi la Polizia locale aveva trovato, nascoste in una cantina di viale Aretusa, venti biciclette e sette monopattini elettrici, probabilmente oggetto di furto.

Tutti i veicoli sono risultati essere in buone condizioni, alcuni di essi hanno anche un alto valore commerciale, e il Nucleo Bici Rubate sta provvedendo al loro censimento, foto catalogazione e alla pubblicazione sulla pagina Facebook “Bici rubate e ritrovate – Polizia Locale Milano”, al fine di restituirli ai legittimi proprietari che li riconoscessero. All’interno dell’album “Riconosci la tua bici” sulla pagina Facebook è possibile vedere non solo i veicoli inerenti questo sequestro ma anche tutti quelli che vengono regolarmente ritrovati dagli agenti del Nucleo e in generale dalla Polizia locale.

È importante ricordare che è necessario effettuare denuncia di furto, anche direttamente alla Polizia locale, per poter tornare in possesso del proprio mezzo. Il personale del Nucleo è disponibile previo appuntamento per la restituzione e per ogni richiesta di informazione, è quindi possibile scrivere al Nucleo direttamente dalla pagina Facebook https://www.facebook.com/comunemilano.ritrovalabici/.

Per informazioni sulle modalità di denuncia è disponibile la pagina del Comune di Milano.