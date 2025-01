Iscrizioni online per le scuole dell’infanzia. Grazie a un accordo, via alla sperimentazione in tre sedi

20 gennaio 2025 – Da martedì 21 gennaio si aprono i termini per le iscrizioni scolastiche di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2025/2026 (infanzia, primaria, secondarie di I e II grado). Per tutti gli ordini di scuola si procede on line con collegamento alla piattaforma ministeriale UNICA, eccetto per le scuole dell’infanzia, per le quali il Ministero prevede ancora solo la modalità cartacea.

Cinisello Balsamo, tuttavia, ha sottoscritto un apposito accordo di progetto con la preside delle scuole dell’infanzia afferenti all’ISC Buscaglia per effettuare l’iscrizione online anziché cartacea. Una sperimentazione che consentirà di testare la piattaforma predisposta dal Comune e che, in caso di esito positivo, potrà essere estesa, il prossimo anno, anche alle altre scuole interessate. Un passo avanti importante verso una sempre più concreta semplificazione.

Per quest’anno il Comune di Cinisello Balsamo, ha poi sottoscritto un apposito accordo di progetto con l’ISC Buscaglia per sperimentare una modalità di iscrizione online (anziché cartacea) per le proprie scuole infanzia Rinascita, Buscaglia e Gran Sasso.

Sul sito del Comune è stata quindi predisposta una pagina apposita con tutte le indicazioni per procede all’iscrizione on line tramite SPID per le sedi Rinascita, Buscaglia e Gran Sasso (facenti parte dell’Istituto scolastico comprensivo Buscaglia). Come per tutte le scuole, le domande di iscrizione possono essere presentate fino al 10 febbraio.

E’ previsto anche un servizio di assistenza via mail alla compilazione on line per chi ne avesse necessità. Link alla pagina del sito istituzionale con tutte le informazioni. Il link per l’autenticazione sarà attivo dal 21 gennaio.

“Via a una importante sperimentazione che consentirà di superare il vecchio metodo dell’iscrizione cartacea e di allinearsi agli altri ordini scolastici per i quali è già consolidato il metodo on line. Come Comune, grazie alla disponibilità e collaborazione dell’ISC Buscaglia, ci siamo impegnati per offrire alle famiglie una modalità più smart che evita la presentazione “fisica” dei moduli di iscrizione alle segreterie con anche il risparmio della carta e della stampa”. Ha commentato l’assessore all’Istruzione, Educazione e Infanzia Maria Gabriella Fumagalli.