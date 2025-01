Servizio Civile in Comune per i giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti

Il Servizio Civile Universale consiste nella possibilità, per i giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti, di dedicare un anno della propria vita a favore della cura del bene pubblico mediante azioni per la comunità e per il territorio. Si svolge su base esclusivamente volontaria.

Il Servizio Civile

Ha, per legge, una durata massima di 12 mesi. L’orario di servizio prevede un’impegnativa oraria pari a 25 ore settimanali, da articolarsi su 5/6 giorni.

I volontari potranno usufruire di 20 giorni di permesso retribuito all’anno, da concordare con l’Ente ospitante.

Ai giovani che svolgono il SCU in Italia spetta un rimborso spese (assegno di servizio) pari a € 507,30 mensili che viene corrisposto direttamente dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

È prevista inoltre una riserva di posti pari al 15%, nei concorsi pubblici e per le assunzioni di personale non dirigenziale, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito (Legge 27 giugno 2023 n. 74, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44).

Diventare operatore volontario

Bisogna partecipare ad uno dei bandi (Servizio C. Universale o Servizio C. in ambito specifico) che nell’arco dell’anno il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale pubblica. Il Comune di Milano, per ciascun bando, ospita dei volontari da impiegare in progetti afferenti a vari programmi di intervento.

CS Comune di Milano