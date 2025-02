“Dialogo di una prostituta con un suo cliente” fa tappa a Milano

Manila si vende consapevolmente perché ha un figlio, perché ha bisogno di soldi, ma sa quello che fa e rivendica la libertà della sua scelta. La Patagonia Pictures è lieta di annunciare Dialogo di una prostituta con un suo cliente di Dacia Maraini. Per la regia di Guglielmo Ferro, una superlativa Simona Cavallari porterà in scena lo spettacolo. Insieme sul palco con il talentuoso Federico Benvenuto, sarà in tournée in prestigiosi teatri italiani. Lunedì 3 marzo 2025 farà tappa al “Carcano” di Milano. I biglietti sono già disponibili su Vivaticket.

Straordinaria prova d’attrice per Simona Cavallari nei panni di Manila, che lavora come prostituta per mantenere sé stessa ed il suo bambino, partorito da pochi mesi. In una stanza spoglia ed essenziale riceve uno dei suoi tanti clienti, uno studente di Economia venticinquenne e di buona famiglia, apparentemente schivo e timido. Con la sua volgarità la ragazza, provata da una vita fatta di umiliazione e privazioni, cerca in ogni modo possibile di sottomettere, se non altro verbalmente, il giovane. Dall’altra parte, ci sono i modi gentili di lui, pacato al punto che, alla fine, sembra quasi “provare” sentimenti sinceri. L’uomo si offre di amarla e proteggerla, ma l’ironia impassibile di Manila porta alla luce il bluff perverso di chi vuole solo possedere.

Dialogo di una prostituta con un suo cliente di Dacia Maraini

E’ un testo forte, coinvolgente, profondo. A testimonianza dell’amore dell’autrice per il teatro e della sua spiccata attenzione per il mondo delle donne, che scandaglia in tutte le sue sfaccettature. Una condizione che, purtroppo, è ancora attuale ai giorni nostri e su cui la scrittrice si era già esposta, nel tentativo di disseppellire una materia “oscura” di esperienza: corpo, sessualità, sentimenti, sogni.

Gli anni Settanta, il femminismo, la politica, fanno da cornice al personaggio interpretato magistralmente dall’artista romana, per cui ogni piccola conquista è ottenuta a caro prezzo e, quasi sempre, è solo una mera consolazione. Simona Cavallari, con la collaborazione dell’attore Federico Benvenuto, è la superba protagonista di Dialogo di una prostituta con un suo cliente per la regia di Guglielmo Ferro.