“Grace’s Anatomy” al PACTA Salone

Febbraio nel Festival ScienzainScena AttOtto al PACTA Salone prosegue con l’universo femminile per riscoprire la dimensione intima e personale del sapere che si ritrova in Grace’s Anatomy, l’11 e il 12 febbraio, drammaturgia Elide Saur, con Sara Urban e Costanza Daffara: il tema della conciliazione tra carriera scientifica e vita familiare viene esplorato attraverso la figura di Grace Chisolm Young. La ricerca della verità e dell’innovazione non è solo un’impresa intellettuale, ma anche un percorso di vita, spesso segnato dalle sfide a superare gli stereotipi.

Lo spettacolo celebra l’importante ricorrenza della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. Grace conta numeri, figli, quaderni, libri, panni sporchi. Conta i suoi corpi e le sue vite, entra ed esce dai diversi ruoli che la società le ha imposto e in quelli che la passione le ha fatto incontrare. Come in una commedia. Nella quotidiana commedia del vivere.

Attualizzando la vita vera della matematica Grace Chisolm Young, lo spettacolo vuole raccontare con tragicomica leggerezza la storia di molte donne che si dividono oggi tra lavoro e famiglia, cercando di conciliarle nel migliore dei modi ma trovandosi costrette da un sistema che non solo non supporta, ma spesso strangola. Un occhio esterno la studia, una voce la descrive: la misteriosa creatura da studiare è la specie rara della matematica madre di famiglia.

11 febbraio, dopo la rappresentazione:

Corpi che contano

Le protagoniste Sara Urban e Costanza Daffara, incontrano Giulia Trivero, attrice, autrice e cofondatrice dell’associazione di promozione sociale Amleta che si prefigge di contrastare la disparità e la violenza di genere nel mondo dello spettacolo e il superamento degli stereotipi.

Quali sono i corpi che contano? Quali corpi sono esclusi dalla e dalle narrazioni?

Una conversazione tra professioniste della parola sulle parole che ci definiscono e sul loro potere, sui numeri che rappresentano presenze e invisibilità, sul teatro e sulle storie che ci raccontiamo e che sono la base del nostro vivere insieme.

PACTA Salone

11 e 12 febbraio – ore 20.45

Grace’s Anatomy

Drammaturgia Elide Saur, con Sara Urban e Costanza Daffara. Progetto scenico Elide Saur

Allestimento e tecnica Costanza Daffara e Luigi Gabriele Smiraglia.

Prodotto da Associazione Culturale Fiorile e Messidoro, in collaborazione con Teatro e Scienza.

Festival ScienzaInScena AttOtto

Continua lo storico Festival ScienzaInScena alla sua ottava edizione fino al 21 febbraio: 15 titoli con collaborazioni con il Politecnico di Milano, INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica, CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, Department of History University of California, Berkeley, Civico Planetario di Milano si alternano per stimolare le menti del pubblico del PACTA Salone.

Per la prima volta, Rai Pubblica Utilità, il dipartimento Rai che ha lo scopo di promuovere e valorizzare lo sviluppo sociale e culturale dei cittadini, è media partner del Festival ScienzaInScena AttOtto.

Il 14 e 15 febbraio torna Flavio Albanese per un omaggio a Galileo Galilei e alla rivoluzione copernicana con Il messaggero delle stelle.