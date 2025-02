Cinisello Balsamo – Il sindaco Giacomo Ghilardi ha firmato questa mattina un’ordinanza in materia di sicurezza pubblica e vivibilità urbana che impone la chiusura nelle ore notturne del distributore automatico di bevande e alimenti presente in viale Romagna, nel quartiere Crocetta.

“Non si tratta di un provvedimento isolato, ma si inserisce in una più ampia attività di contrasto alle criticità presenti nel quartiere che vedono impegnate le Forze dell’Ordine e della Polizia Locale in un costante lavoro di presidio” – ha precisato Giacomo Ghilardi -. Stiamo inoltre lavorando alla modifica del Regolamento di Polizia Urbana per introdurre norme più specifiche che ci consentiranno di intervenire in modo più rapido e quindi più efficace a favore della quiete cittadina”.

Il distributore automatico di bevande e alimenti H24 rappresenta spesso luogo di ritrovo per malintenzionati e, soprattutto nelle ore serali e notturne, favorisce fenomeni di microcriminalità, generando senso di insicurezza nella cittadinanza e fonte di degrado.

Ripetute le segnalazioni da parte dei residenti di schiamazzi, che talvolta sfociano in risse, e di uso di sostanze stupefacenti e alcol.

Il Quartiere è oggetto di attenzione da parte di tutte le Forze dell’Ordine, ripetuti i controlli da parte della Polizia di Stato e dei Carabinieri con una presenza settimanale del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato. Così come costante è il raccordo dell’Amministrazione comunale con la Prefettura, che ha determinato, ormai da diversi mesi, lo svolgimento di operazioni ad “Alto impatto” su tutto il territorio con particolare attenzione alla Crocetta, l’ultima è avvenuta nel corso di questa settimana, nella giornata di martedì 11 febbraio 2025.

L’ordinanza limiterà l’orario di vendita imponendo al proprietario del distributore automatico la chiusura dalle ore 19.00 alle ore 06.00 per un periodo di tre mesi.