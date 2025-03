Playboi Carti il fenomeno rap del momento

Milano, 25 marzo 2025. Dopo quattro anni di attesa il fenomeno rap del momento Playboi Carti ha pubblicato lo scorso 14 Marzo il suo nuovo album “Music“, 30 tracce che riflettono tutte le sfaccettature di uno degli artisti più eclettici del XXI secolo. Al fianco di CARTI lungo il viaggio di “MUSIC” troviamo Travis Scott, The Weeknd, Kendrick Lamar, Future, Ty Dolla $ign e molti altri che hanno collaborato al disco.

La curiosità dei fan di tutto il mondo, alimentata da una comunicazione unica nel suo genere, ha fatto schizzare tutti i 30 brani nelle prime 60 posizioni della Top 200 Global di Spotify, capitalizzandone il podio e rendendo “MUSIC”, il settimo album più ascoltato della storia nel primo giorno di release, il secondo se guardiamo solo agli album hip-hop.

Questo weekend, inoltre, le classifiche hanno confermato l’impatto del nuovo lavoro del rapper di Atlanta, che ha esordito al #3 della classifica album italiana e al #1 della Billboard 200. Altro record battuto dal rapper è stato quello di aver piazzato tutte e trenta le tracce del disco nella classifica singoli Billboard Hot 100 simultaneamente.

Il disco ha debuttato al n.1 anche nella classifica inglese degli album più venduti.

Da questo venerdì sarà in tutte le radio italiane il brano “Rather Lie” in collaborazione con The Weeknd.

Playboi Carti

Audace e travolgente, lo stile immediato di Playboi Carti ha fatto la storia della trap mondiale, con synth scintillanti e bassi fragorosi. Il suo flow è ipnotico, l’artista ha lanciato nella scena urban il suo cosiddetto ‘mumble rap’.

Influenzato da A$AP Rocky e col sogno di farcela nel basket, Playboi Carti si trasferisce a New York e inizia pubblicare demo su Soundcloud. Il suo primo mixtape che porta il suo nome come titolo esce nel 2017, trainato dal singolo “Magnolia”.

L’album di debutto è “Die Lit” nel 2018 e gli apre le porte a collaborazioni enormi con artisti quali Tyler the Creator e Drake. Nel 2020 è la volta di “Whole Lotta Red” che lo porta in cima alle classifiche mondiali, mentre Rolling Stone lo inserisce nella lista dei “migliori album hip-hop di tutti i tempi”. Nel 2021 il singolo “Miss the Rage” con Trippie Redd e con un video in stile goth lo porta alla ribalta nuovamente.

Tra le collaborazioni con artisti pop troviamo quelle con Camila Cabello, Madonna e The Weeknd.

Dopo un’attesa durata 5 anni è finalmente uscito il suo terzo album in studio “MUSIC”.