OneRepublic hanno annunciato l’uscita del loro sesto album in studio, “Artificial Paradise”, in uscita in tutto il mondo il prossimo 12 luglio. Il disco è già pre-ordinabile in formato fisico e digitale.

Il titolo rimanda al trovare l’autenticità in un mondo sempre più artificiale, ponendosi la questione se si è delle persone che progettano di essere online per trovare il proprio paradiso (artificiale).

“Artificial Paradise è tecnicamente iniziato con il nostro singolo West Coast, scritto in una stanza d’albergo a New Orleans nel 2016. Quella canzone ha dato seguito ad altri singoli negli ultimi otto anni che non avevano senso insieme, ma abbiamo continuato comunque a raccogliere canzoni e a scrivere in diverse stanze d’albergo e studi sparsi per il mondo.”

“Un nuovo album stava quindi iniziando a prendere forma e molti dei testi e di queste canzoni sono stati completati negli ultimi due anni, mentre navigavamo in un mondo pieno di storie artificiali, di costruzioni, di “paradisi” – nelle vite trasmesse digitalmente dalle persone, nelle vite che creiamo per noi stessi e nelle storie che raccontiamo a noi stessi e agli altri.”

“E continuando a parlare di questo nuovo paradigma, l’espressione “paradiso artificiale” è venuta fuori più e più volte. E sembra fin troppo in sintonia con il mondo in cui viviamo attualmente e con le aspirazioni di molte persone, nel bene e nel male. In mezzo a tutta questa artificialità, stiamo cercando di trovare una vera connessione, un vero sentimento e una vera storia” – ha raccontato Ryan Tedder.

“Artificial Paradise” è il nuovo lavoro della band capitanata dal frontman Ryan Tedder, che ha venduto oltre 16 milioni di dischi nel mondo. Il disco includerà la hit “I Ain’t Worried”, tratta dalla colonna sonora di “Top Gun: Maverick”, il singolo “I Don’t Wanna Wait” con David Guetta e hit amatissime dai fan come “West Coast” e “Sunshine”, oltre a brani inediti.

Ryan Tedder ha vinto 3 Grammy Awards per il suo lavoro in qualità di autore di brani di Adele e Taylor Swift. Ha scritto, nella sua carriera, hit intramontabili per superstar come Miley Cyrus, Beyoncé, Jonas Brothers, Lady Gaga, Ed Sheeran, Tate McRae, OneDirection, Maroon 5, Kelly Clarkson, Leona Lewis, Jennifer Lopez, Ellie Goulding, Blackpink e tantissimi altri.