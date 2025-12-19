Economia

Consiglio comunale: approvato il bilancio di previsione 2026-2028

Assessore Conte: “Manovra che risponde a città che cresce ed esprime nuovi bisogni”

Foto di CronacaMilano CronacaMilano23 minuti fa
1 2 minuti di lettura
comune milano bilancio di previsione 2026-2028

Milano, 19 dicembre 2025 – Il Consiglio comunale di Milano ha approvato il Bilancio di previsione 2026-2028, operativo sull’ultimo anno di mandato con 180 milioni in più per i servizi alla città e 1,7 miliardi in più per gli investimenti rispetto al 2025.

“L’approvazione della manovra entro dicembre, per il terzo anno consecutivo – afferma l’assessore al Bilancio e Demanio, Emmanuel Conte – consente alla città di programmare investimenti, servizi, assunzioni, una condizione essenziale per una città che cresce ed esprime bisogni nuovi e in aumento.  Abbiamo continuato a lavorare con serietà per investire maggiori risorse per le sfide più urgenti, con un bilancio che tiene insieme rigore dei conti e visione del futuro, definendo le priorità: il rafforzamento dei servizi essenziali, i bisogni delle persone e delle famiglie più vulnerabili, gli investimenti sulla qualità dello spazio pubblico e sulla cura quotidiana della città”.

Per il 2026 aumentano in particolare le risorse destinate al welfare – con un incremento di 23 milioni di euro rispetto allo scorso anno – e alla casa, con 8 milioni in più per la manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica; mentre la mobilità si conferma la principale voce di spesa, per oltre un miliardo di euro, in crescita rispetto agli anni precedenti.

“Questo bilancio – dichiara ancora l’assessore Conte – è il frutto di un lavoro di ascolto della città e mette al centro le persone che la abitano. In un contesto complesso, segnato dall’inflazione, dall’aumento strutturale dei costi e da nuove fragilità, abbiamo scelto di rafforzare il welfare, per non lasciare indietro nessuno; la casa, per rispondere a un bisogno sempre più urgente; la mobilità e la manutenzione, per prenderci cura dello spazio pubblico; il lavoro e la cultura, come elementi fondamentali di coesione sociale. Tutto questo mantenendo i conti in ordine e una traiettoria di riduzione del debito, perché la sostenibilità finanziaria è una responsabilità verso le generazioni future”.

La spesa corrente per beni e servizi, che passa dai 3,888 miliardi del 2025 a 4,065 miliardi nel 2026, viene finanziata dalla città grazie alla crescita delle entrate proprie, in particolare quelle non tributarie – come i canoni di concessione degli immobili del Comune e i dividendi delle società partecipate – superiori a quelle tributarie. Tra queste ultime, l’Imu si conferma la principale voce con 775 milioni, seguita dall’addizionale Irpef con 250 milioni.

Prosegue inoltre il percorso di riduzione del debito comunale: dello stock iniziale di 4 miliardi di euro, l’Amministrazione ha rimborsato 600 milioni in quattro anni e ne rimborserà altri 220 entro il 2028.

Sul fronte degli investimenti in nuove infrastrutture e manutenzioni straordinarie, per l’anno delle Olimpiadi invernali il bilancio prevede complessivamente 5,619 miliardi in conto capitale, con 1,7 miliardi in più destinati a opere pubbliche, anche grazie ai progetti finanziati dal Pnrr. Per l’emergenza casa, oltre a 40 milioni ulteriori nel Piano triennale delle opere pubbliche, vengono stanziati 50 milioni per raggiungere, entro il 2027, l’obiettivo di zero alloggi sfitti nel patrimonio Erp del Comune.

Comune di Milano

Foto di CronacaMilano CronacaMilano23 minuti fa
1 2 minuti di lettura
Foto di CronacaMilano

CronacaMilano

Articoli Correlati

Padiglione Ortofrutticolo Milano

Ha aperto oggi il nuovo Padiglione Ortofrutticolo

13 Maggio 2024 15:09
investire in India

Forse investire in India conviene davvero

2 Ottobre 2023 14:38
Bilancio Previsionale 2024-26

Bilancio Previsionale 2024-26 guarda ai progetti futuri

20 Febbraio 2024 11:24
ANAC, nuovo bando-tipo per le gare di ingegneria e architettura

Emesso dall’ANAC il nuovo bando-tipo per le gare di ingegneria e architettura

23 Gennaio 2024 14:00
Pulsante per tornare all'inizio