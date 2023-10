2 ottobre 2023 – Dalla Giunta comunale ok all’avviso contenente le modalità per accedere alla misura annuale Contributo di solidarietà regionale a favore dei nuclei familiari assegnatari di Servizi Abitativi Pubblici. La domanda può essere presentata dal 2 ottobre al 6 novembre 2023, esclusivamente accedendo sul sito comunale tramite SPID.

Il contributo regionale di solidarietà è diretto ai nuclei familiari, assegnatari di alloggi SAP di proprietà del Comune, in condizione economica, secondo l’ISEE, difficoltosa per sostenere i costi della locazione. La misura deriva dal provvedimento regionale di riconoscimento di un contributo temporaneo ex DGR n. XII/298 del 15 maggio 2023.

La misura ha carattere annuale e copre il pagamento dei servizi a rimborso dell’anno di riferimento nonché l’eventuale debito pregresso della locazione sociale. L’entità non può essere superiore a € 2.700 e, come per gli anni precedenti, non consiste in un’erogazione diretta di denaro ma viene incassato dal Comune a parziale copertura del pagamento dei servizi a rimborso e dell’eventuale debito pregresso.

Per l’accesso al contributo è prevista la sottoscrizione di un Patto di Servizio personalizzato per il recupero dell’autonomia economica e sociale del nucleo familiare, anche attraverso un percorso di accompagnamento sociale con il Settore Socioeducativo e Risorse Umane del Comune nonchè un eventuale piano di rientro per la copertura della morosità rimanente.

Quest’anno l’Amministrazione dispone di € 56.814,74 assegnati, di cui € 9.000 destinati ai nuclei familiari in condizioni di indigenza.

“Grazie a quanto previsto da Regione Lombardia, anche quest’anno riusciremo a sostenere le famiglie più bisognose nella gestione delle spese per il diritto alla casa. Lo stanziamento a nostra disposizione ci consentirà di andare incontro a chi ha più necessità, integrando i requisiti regionali con alcuni criteri del fattore famiglia e altri parametri fissati dal settore Centralità della persona”. Così hanno commentato la misura il sindaco Giacomo Ghilardi e l’assessore al Welfare e Centralità della Persona, Politiche abitative e Famiglia Riccardo Visentin.

I dettagli sui requisiti necessari per accedere alla misura e le modalità e tempistiche per la presentazione della domanda, sono pubblicati sul sito del Comune.

Per eventuali chiarimenti i cittadini possono scrivere all’indirizzo mail: contributosolidarieta@comune.cinisello-balsamo.mi.it