20 agosto 2026 – Un sostegno concreto alle famiglie in maggiore difficoltà economica che vivono negli alloggi dei Servizi Abitativi Pubblici (SAP) di proprietà comunale. La Giunta di Cinisello Balsamo ha approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione del Contributo regionale di solidarietà 2026, finanziato da Regione Lombardia, destinato agli assegnatari che faticano a sostenere i costi della locazione sociale.

La misura è rivolta ai nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento regionale n. 11/2019 e che stiano vivendo una situazione di forte disagio economico (nuclei il cui reddito provenga esclusivamente da pensione e i costi di locazione siano superiori al 25% del reddito, riduzione di reddito del nucleo familiare pari almeno al 25% a causa di eventi avvenuti nell’ultimo anno, ISEE del nucleo familiare fino a 3.000 euro).

Il contributo, che verrà stabilito in relazione alla disponibilità delle risorse e al numero di domande idonee ricevute, non consiste in una erogazione diretta di denaro ai beneficiari ma è finalizzato a coprire le spese dei servizi a rimborso e l’eventuale morosità pregressa relativa alla locazione sociale, contribuendo così a garantire la permanenza nell’alloggio pubblico.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online, accedendo con credenziali SPID/CIE alla piattaforma comunale, dal 7 settembre al 12 ottobre, tramite il questo link.

Per partecipare sarà necessario allegare la documentazione richiesta dall’avviso, tra cui l’ISEE in corso di validità e gli eventuali documenti che attestino una significativa riduzione del reddito del nucleo familiare. Le domande saranno valutate dal Nucleo di Valutazione del Comune che predisporrà la graduatoria in ordine di ISEE crescente fino a esaurimento delle risorse disponibili.

“Questa misura rappresenta un aiuto importante per le famiglie che stanno attraversando un momento di particolare fragilità economica – dichiara l’assessore al Welfare e Centralità della Persona Riccardo Visentin -. L’obiettivo è garantire un sostegno concreto”.

Tutte le informazioni, i requisiti di accesso e le modalità di presentazione della domanda sono resi disponibili sul sito istituzionale del Comune.

Per eventuali chiarimenti sarà inoltre possibile scrivere all’indirizzo e-mail dedicato contributosolidarieta@comune. cinisello-balsamo.mi.it.