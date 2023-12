I migliori quartieri universitari studenteschi a Milano

Milano è una città molto ambita dagli studenti, poiché offre diverse opportunità interessanti ed è la sede di diverse università prestigiose, che da anni formano menti brillanti. Proprio per queste ragioni, trovare un alloggio tra i migliori quartieri in questa città non è semplice, specialmente in prossimità delle università.

La richiesta è molta e i prezzi potrebbero essere piuttosto elevati. Per questo motivo, è necessario muoversi in tempo se si ha intenzione di trovare una stanza in affitto a Milano. Consultare la disponibilità di alloggi può avvenire già sul web, attraverso vari portali dedicati, ad esempio verificando la possibilità di trovare stanze a Milano su Dovevivo. Ma prima di dedicarsi a questo, può essere utile conoscere i quartieri migliori per gli studenti.

Città Studi

Tra le zone migliori dove trovare una stanza in affitto a Milano per studenti c’è sicuramente Città Studi. Si tratta di un quartiere molto tranquillo e ricco di spazi verdi, ma che al contempo offre locali, pizzerie, pub e altri luoghi di incontro perfetti per il tempo libero.

Il cuore di Città Studi è Piazza Leonardo da Vinci, dove è situata la sede principale del Politecnico di Milano e alcuni dipartimenti della Statale (tra cui fisica, farmacia e biologia). Questa zona, inoltre, è ben collegata con il centro grazie ai mezzi pubblici.

Porta Genova

Un altro quartiere interessante è Porta Genova, zona residenziale ma molto vivace, grazie a locali attivi anche durante le ore serali e molteplici eventi ed attività culturali. Si tratta di una zona molto ambita da chi cerca una stanza in affitto a Milano, poiché può vantare una certa vicinanza ad alcune delle principali università del territorio, come la Bocconi, la Cattolica e la Iulm. Proprio per questo, è fondamentale muoversi in tempo se si ha intenzione di trovare una sistemazione qui.

Navigli

La zona Navigli, vicina a Porta Genova, è una delle più famose del capoluogo lombardo, specialmente per la movida. Tuttavia, spostandosi dal centro è possibile trovare aree verdi con piste ciclabili che raggiungono il Parco Sud, zona tranquilla e caratterizzata da un mix di stili architettonici. In questa località potrebbe essere più semplice trovare un alloggio, ma i collegamenti con i mezzi pubblici sono abbastanza scarsi.

Viale Bligny

Viale Bligny è una zona ottima per gli studenti, specialmente quelli dell’università Bocconi, poiché è ben collegata con i mezzi pubblici e offre i servizi essenziali come ad esempio i supermercati, le banche e le poste. Il quartiere vanta non solo edifici storici, ma anche soluzioni architettoniche moderne che si integrano armoniosamente nell’ambiente circostante. Questa varietà offre opportunità di trovare una stanza in affitto a Milano a costi differenti, adatti a ogni tipo di budget, pertanto il quartiere è accessibile a tutti.

Bicocca

Bicocca è un quartiere della periferia nord orientale, che rappresenta un connubio perfetto tra passato e futuro, nonché sede dell’omonimo ateneo. L’università Bicocca è una delle più prestigiose d’Italia, e ogni anno accoglie studenti provenienti da tutto il Paese, ma anche dal resto d’Europa. Nonostante la sua posizione periferica, il quartiere Bicocca è ben collegato alle zone principali della città: la Metro Rossa consente di raggiungere il Duomo in circa mezz’ora, mentre altre linee collegano la zona con Porta Garibaldi. Da questa stazione, poi, è possibile raggiungere anche la IULM o l’Università Bocconi.