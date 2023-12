Box auto a Milano

Anche se il dato era sostanzialmente nell’aria da diverso tempo (e ben noto a tutti gli automobilisti a caccia di un’unità immobiliare di questa classe), la ricerca di Immobiliare.it Insights condotta per Il Corriere della Sera conferma come siano quelli di Milano i box auto tra i più cari d’Italia. Ma andiamo con ordine.

Tra il 2021 e il 2023 la ricerca sancisce un incremento della domanda per i box privati, a fronte della quale non è stata però riscontrata una crescita dell’offerta in egual misura. Ne è conseguita una pressione al rialzo dei prezzi, lievitati in maniera significativa soprattutto in alcune parti del Paese.

A titolo di esempio si può certamente citare Napoli, la città italiana con i costi più elevati. Qui per l’acquisto di un box auto si arriva a spendere in media 55.171 euro, con un incremento del 15% rispetto ai 47.870 euro di due anni fa. A breve distanza dal capoluogo campano troviamo poi Roma e, appunto, Milano: qui le spese medie per un box auto si attestano rispettivamente a 37.241 euro (+ 8% dal 2021) e 37.106 euro (+ 7%).

Anche per quanto riguarda i posti auto, prosegue la ricerca, è Napoli la città che si aggiudica il primato, con una media di 31.294 euro nonostante la flessione del 24% rispetto a due anni fa. Al secondo posto troviamo invece Bari, dove per acquistare un posto auto si spende in media 25.767 euro, con un incremento del 53% rispetto ai 16.832 euro del 2021. Nel gradino più basso del podio si conferma Milano, dove un posto auto costa mediamente 24.971 euro.

A livello nazionale, invece, il costo medio al metro quadro di un box auto si attesa a 1.251 euro, contro i 1.297 euro del 2021.