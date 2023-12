Finanziamenti per acquistare un’auto: le tipologie principali

Sempre più frequentemente chi acquista un’auto prende in considerazione l’idea di ricorrere a una delle varie forme di finanziamenti. Di seguito quindi analizzeremo le varie possibilità al riguardo, ovvero il prestito finalizzato, il leasing auto e il prestito personale, con un cenno al prestito per acquisto auto su Cofidis.

Prestito finalizzato

Una delle forme di finanziamento più comuni per l’acquisto di un’autovettura è il cosiddetto prestito finalizzato; si tratta di un prestito personale che ha una finalità specifica, nella fattispecie l’acquisto di un’auto. Diversamente da altre proposte questa formula prevede che la somma venga erogata non all’acquirente, bensì al venditore dell’auto, generalmente una concessionaria; il denaro ottenuto non può quindi essere usato per altri scopi.

Il rimborso è solitamente effettuato con addebito di rate mensili sul conto corrente dell’acquirente; il tasso di interesse è fisso. Per quanto concerne i vantaggi, al di là della dilazione ottenuta, spesso le concessionarie offrono alcuni incentivi a chi opta per questa soluzione, come per esempio un certo sconto sul prezzo d’acquisto o la possibilità di ottenere optional sulla dotazione di serie.

Leasing auto

Un’altra opzione è il leasing auto, prodotto finanziario con canoni mensili di rimborso; è improprio però in questo caso parlare di acquisto dell’autovettura, poiché il leasing, per definizione, prevede il solo utilizzo del mezzo.

Durante tutta la durata del contratto, la proprietà dell’auto rimane in capo alla società di leasing; arrivati a scadenza, il cliente può decidere di restituire l’auto, allungare la durata del contratto oppure effettuare l’acquisto pagando una maxi rata finale.

La formula del leasing auto è più comune nel caso di aziende piuttosto che per i privati. Il suo principale vantaggio è che il cliente utilizza un’auto nuova risparmiando rispetto a un acquisto; è inoltre una formula flessibile che permette di cambiare facilmente auto arrivati alla scadenza del contratto (di solito la durata dei leasing va dai 2 ai 5 anni).

Prestito personale non finalizzato

Altra possibilità per l’acquisto di un’auto è il prestito personale non finalizzato. In sostanza, si richiede un finanziamento alla banca o alla finanziaria senza avere l’obbligo di specificarne le finalità. La somma ricevuta può essere usata con la massima libertà; si può per esempio destinarla in parte all’acquisto dell’auto e in parte per altri scopi.

I prestiti personali non finalizzati possono avere tasso fisso o variabile e prevedono un rimborso rateale mensile.

Alcuni istituti, come Cofidis, offrono formule particolari destinate all’acquisto dell’auto, come per esempio l’omaggio di un anno di garanzia guasti e di assistenza stradale (anche su auto usate). Quindi, oltre ai vantaggi della dilazione nel pagamento e della flessibilità di utilizzo della somma ricevuta, si ha anche un risparmio legato alle garanzie sopracitate.