A Cinisello Balsamo nasce lo Sportello Civico Immobiliare

1 luglio 2024 – E’ stato firmato un Patto di Bene Comune con F.I.A.I.P. (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), associazione di categoria attiva da oltre 45 anni, che prevede l’apertura di uno Sportello Civico Immobiliare (S.I.C.) che offrirà, in modo particolare ai proprietari di alloggi, un servizio di prima consulenza immobiliare gratuita. Il servizio sarà attivo da settembre, dopo l’inaugurazione ufficiale.

Si tratta di uno spazio dove il cittadino potrà ricevere informazioni sulla vendita o l’affitto di immobili, ma anche di carattere tecnico/procedurale quali, ad esempio, suggerimenti pratici sulla vendibilità di beni immobiliari, cenni sulla legislazione corrente, documentazione da predisporre prima di iniziare una vendita. Uno sportello quindi non di ricerca ma di consulenza.

I proponenti dell’associazione, a tutela dei cittadini, non ricontatteranno i cittadini che entreranno in contatto con lo sportello, che sarà raggiungibile tramite posta elettronica, canale WhatsApp dedicato o tramite la compilazione di un form, modalità indispensabili per ottenere un appuntamento.

Inizialmente gli operatori dello sportello saranno presenti il primo e il terzo giovedì del mese in vicolo del Gallo n. 10, sede del Settore Welfare e Politiche Abitative del Comune di Cinisello Balsamo.

Tutte le informazioni necessarie sono reperibili sul sito del Comune, nella pagina Patti di Bene Comune.

“Questo Patto di collaborazione, frutto della coprogettazione con un’associazione di categoria, ha una peculiarità interessante che speriamo poter replicare con altre. La loro professionalità potrà contribuire ad aiutare la cittadinanza a rispondere ai primi quesiti in merito alla vendibilità o all’affitto dei propri immobili. – ha detto l’assessore al Welfare, Terzo Settore e Politiche abitative Riccardo Visentin, che ha aggiunto – Gli agenti volontari impegnati potranno contribuire a fare chiarezza, in un ambito molto sensibile e delicato quale quello della casa. Un’opportunità in più che va ad aggiungersi alle diverse offerte a supporto delle politiche abitative”.

Comune di Cinisello Balsamo