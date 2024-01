3 gennaio 2024 – In questi giorni sono in corso di distribuzione gli avvisi di accertamento destinati ai cittadini e alle attività che non risultano in regola con alcuni Tributi Locali quali l’Imposta Locale Imu e la Tassa Rifiuti.

In particolare, si fa riferimento a somme non riscosse che ammontato a circa 2,2 milioni di euro per quanto attiene il valore dell’Imu e a circa 1,4 milioni per quanto riguarda i solleciti della Tari.

Occorre precisare che l’avviso di accertamento è un atto dovuto per legge e segue il mancato pagamento del Tributo.

I Tributi sono una delle principali fonti delle entrate, servono a coprire il costo dei servizi erogati dal Comune, a garantirne il numero e la qualità e a rispondere ai crescenti bisogni che emergono dalla Comunità. Se ciascuno fa la propria parte l’ammontare degli stessi è distribuito in modo più equo su tutti i contribuenti.

Se la violazione non è ancora stata contestata, per sanare spontaneamente la propria posizione il cittadino può avvalersi del Ravvedimento operoso, che consiste nella possibilità di regolarizzare i versamenti omessi beneficiando di una notevole riduzione delle sanzioni.

Con il Ravvedimento è possibile sanare tutte le posizioni fiscali non andate ancora in prescrizione, prima di essere formalmente avvisati di eventuali procedure di accertamento, senza i maggiori oneri che un avviso di accertamento comporta.

Gli sportelli dell’Ufficio Tributi sono collocati presso il Punto in Comune di via XXV Aprile 4, sono aperti lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Per accedere è necessario richiedere un appuntamento.

Per chi fosse in possesso di Spid, è possibile visionare la propria posizione sul portale di interscambio: https://sportellotel.servizienti.it/Cinisellobalsamo

Per informazioni è possibile scrivere a entrate@comune.cinisello-balsamo.mi.it o consultare la pagina del sito del Comune: PaginaTributi.