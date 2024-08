La Giunta comunale ha deliberato l’adesione a Nidi gratis Plus – Bonus 2024/2025, l’avviso pubblicato da Regione Lombardia che consente di azzerare le rette alle famiglie più vulnerabili, facilitando così l’accesso ai servizi per la prima infanzia e la conciliazione dei ritmi della vita quotidiana con il lavoro.

L’iniziativa rappresenta un abbattimento dei costi della retta dovuta dai genitori per la frequenza del proprio figlio in nidi e micronidi pubblici o in posti in nidi e micronidi privati acquistati in convenzione dal Comune.

Il contributo regionale va considerato in aggiunta al contributo INPS, andando a coprire la quota di retta mensile che eccede l’importo rimborsabile da INPS stesso per la fascia ISEE fino ad euro 25.000,00.

In particolare per le famiglie con ISEE fino 20.000,00 euro il contributo regionale copre l’intera quota di retta mensile che eccede l’importo rimborsabile da INPS; per le famiglie con ISEE da 20.000,01 a 25.000,00 euro il contributo regionale copre la quota di retta mensile che eccede l’importo rimborsabile da INPS fino ad un contributo pubblico massimo di 100,00 euro mensili.

L’Amministrazione comunale risponde a tutti i requisiti previsti per l’accesso alla misura e si impegna a non aumentare le rette a carico delle famiglie e a non modificarle così come le fasce ISEE o i sistemi di calcolo della retta durante l’annualità 2024/2025. Il Comune inoltre, con tale delibera, si impegna a compartecipare alla spesa per i servizi per la prima infanzia (asili nido/micronidi) e ad adottare agevolazioni tariffarie a favore delle famiglie differenziate in base all’ISEE.

“Confermiamo l’impegno di questa Amministrazione per garantire l’accessibilità ai servizi all’infanzia per tutti. Un passo importante e di responsabilità verso le famiglie per un servizio molto richiesto e necessario. La misura regionale consente di accedere ad agevolazioni economiche importanti”. Ha dichiarato l’assessore all’Infanzia e Istruzione Maria Gabriella Fumagalli.