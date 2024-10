Il self storage per il tuo spazio extra a Milano

Prima o poi capita a tutti almeno una volta nella vita di dover fare i conti con la mancanza di spazio: in occasione di un trasloco, di un cambio di sede aziendale o semplicemente in vista di un decluttering, una stanza in più o un garage spesso non sono sufficienti per archiviare i propri oggetti e beni personali.

Soprattutto in città come Milano dove trovare soluzioni abitative adeguate diventa una sfida quasi insormontabile a causa dell’elevato costo degli immobili, che rende proibitivo anche l’accesso a cantine e box o al tradizionale magazzino.

In questo scenario, la ricerca di soluzioni pratiche e convenienti per custodire beni personali o professionali diventa fondamentale. È qui che entra in gioco il self storage, una risposta moderna e versatile alle esigenze di chi desidera uno spazio extra senza dover affrontare i costi e i vincoli burocratici di un affitto tradizionale.

A differenza dell’affitto di un box o di una cantina, gli Hotel delle Cose di Casaforte, leader del self storage in Italia, offrono soluzioni più flessibili e sicure, ideali per chi ha bisogno di un deposito temporaneo ad uso esclusivo, da utilizzare per tutto il tempo necessario.

Gli Hotel delle Cose a Milano: i servizi per privati e aziende

Le soluzioni di self storage si adattano perfettamente non solo alle esigenze dei privati, ma anche a quelle di PMI, aziende e professionisti.

Quando si affronta un trasloco o si ha la necessità di ristrutturare casa, il primo pensiero è quello di conservare con cura effetti personali e oggetti di valore, ma la maggior parte delle volte a causa della mancanza di spazio si tende a stiparli in cantina o nel garage, rischiando così di danneggiarli e, il più delle volte, creando disordine.

Il servizio di self storage a Milano offre la possibilità di godere di un deposito temporaneo per riporre oggetti stagionali, dalle attrezzature sportive alle decorazioni natalizie.

Una soluzione estremamente vantaggiosa anche per gli studenti fuori sede, spesso costretti a condividere piccoli appartamenti a causa degli affitti alle stelle e a fare i conti con la mancanza dello spazio necessario per riporre oggetti d’uso quotidiano o mezzi di trasporto indispensabili per muoversi in città, come la bicicletta.

Grazie agli Hotel delle Cose di Casaforte, privati e aziende a Milano possono avere a disposizione una risorsa fondamentale per stoccare prodotti o strumenti personali: i depositi self storage assicurano infatti la possibilità di accedere in modo comodo e sicuro ai propri beni in qualsiasi momento.

I magazzini temporanei di Casaforte a Milano offrono spazi videosorvegliati di diversa metratura, adattabili ad ogni tipo di esigenza: aziende e professionisti possono sfruttare i depositi per archiviare documenti, materiale promozionale o attrezzatura che non trova spazio in ufficio, inoltre il self storage di Casaforte a Milano è una risposta valida anche per i professionisti in cerca di uno spazio extra per lo stoccaggio delle merci e gli studenti che desiderano conservare in modo sicuro i propri effetti personali nei periodi di vacanza.

Self storage a Milano: le strutture

Che tu sia un libero professionista in cerca di un deposito per il tuo archivio documentale a Milano, un’azienda in cerca di uno spazio extra per la merce stagionale o di un magazzino per il tuo shop online, il self storage è la soluzione che fa per te.

Gli Hotel delle Cose di Casaforte a Milano, dislocati in diversi punti della città, dal centro alla periferia, rappresentano la risposta a tutti i problemi di spazio di privati e aziende.

Il primo self storage di Casaforte a Milano si trova in zona Certosa, esattamente in Via Alassio 10, a soli 100 metri dall’entrata/uscita dell’Autostrada dei Laghi e a pochi passi dalla stazione ferroviaria: qui sono disponibili magazzini per deposito mobili e altri tipi di oggetti con spazi individuali da 2 a 300 mq.

Nel cuore della città troverai invece i due centri Express: lo spazio self storage di Casaforte Milano Loreto, in via Sauli 5, a circa 150 metri dalla fermata Pasteur della linea M1 e quello di Milano Zara, in via Stelvio 22, a due passi dalla fermata Zara della metro milanese, un deposito di piccole dimensioni che nasce nel cuore della città per offrire uno spazio in più, comodo e sicuro, ai residenti che non possiedono una cantina o un garage.

A Milano Est, a Cologno Monzese, esattamente in via Campania, a un minuto dall’uscita Cologno nord della tangenziale est di Milano, è possibile trovare magazzini e depositi individuali per riporre ogni sorta di oggetto in un ambito sicuro e personale. Inoltre, sono disponibili uffici di varie metrature, climatizzati e posti auto e camper su park interno scoperto.

Il self storage di Casaforte è presente inoltre a Corsico, in viale Italia, a 2 minuti dal centro della città in direzione Lorenteggio, vicino all’Ikea, oppure all’uscita 5 della tangenziale ovest di Milano: qui sono presenti spazi individuali da 2 a 100 mq, in alcuni casi dotati di ingressi indipendenti.

Per informazioni o per prenotare il tuo spazio, che sia a Certosa, a Corsico, Cologno Monzese, Loreto o Milano Zara, è sufficiente inoltrare la richiesta direttamente dal sito di Casaforte www.casaforte.it, dove sono presenti tutti i riferimenti per localizzare e contattare telefonicamente la struttura più vicina a casa.