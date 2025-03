Prorogati i termini del Bando per il sostegno al commercio locale

Prorogati i termini per accedere alla misura approvata il 28 novembre scorso dalla Giunta Comunale. C’è tempo fino al 30 settembre 2025.

Sogni di aprire un negozio? Vuoi migliorare la tua attività e dargli nuovo slancio?

C’è un bando del Comune che fa al caso tuo e i termini per la presentazione delle domande è stato prorogato al 30 settembre 2025.

L’Amministrazione vuole così incentivare l’apertura di nuove attività poco presenti sul territorio e sostenerle con l’assegnazione di contributi. In particolare se il negozio è su strada ed è un calzaturificio/pelletteria, abbigliamento e accessori per bambini e adulti, profumerie, fioristi e biancheria personale.

I contributi sono disponibili anche per esercizi commerciali di vicinato; artigiani e pubblici esercizi già esistenti con attività di somministrazione alimentare e/o bevande.

Si tratta di contributi a fondo perduto da destinare anche in altri ambiti territoriali, al di fuori del perimetro dell’area del Distretto (DUC), per supportare quelle realtà che non sono integrate nelle zone prettamente centrali e quindi finalizzato a migliorare l’accoglienza e l’attrattività dell’offerta commerciale in un’ottica di marketing territoriale.

Le spese per la quali può essere richiesto il contributo (fino al 50% di quanto speso) sono la progettazione degli interni del locale; lavori di ristrutturazione; acquisto di arredi, attrezzature, cellulari, apparecchiature informatiche comprensive di programmi e tecnologie; macchinari e attrezzature.

Le risorse, come stabilite dal Comitato di Gestione dei fondi di compensazione derivanti dal Piano di Intervento Bettola, composto da Amministrazione Comunale e ConfCommercio, ammontano a 150.000 euro per finanziare fino al 60% le nuove attività e fino al 40% quelle già esistenti.

Sul sito comunale sono pubblicati tutti i dettagli sulle spese ammissibili e le modalità per presentare la domanda oltre a ulteriori informazioni utili.

I moduli sono disponibili sul sito internet del Comune.