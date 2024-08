Attività ludico ricreative per l’estate 2024, in arrivo fondi per le famiglie

Il Comune di Cinisello Balsamo metterà a disposizione nuove risorse pari a 100mila euro a sostegno delle famiglie che hanno iscritto i figli alle attività ludico-ricreative previste per i mesi estivi 2024.

Questi fondi derivano in buona parte dal finanziamento ministeriale pari a 81.872,13 euro a seguito della partecipazione, nel mese maggio, alla manifestazione di interesse pubblicata dal Dipartimento Politiche per la Famiglia. A metà luglio è arrivata la conferma della presenza del nostro comune nell’elenco dei beneficiari.

A questa cifra l’Amministrazione comunale ha aggiunto poi ulteriori fondi provenienti da risparmi di voci di Bilancio.

Nell’ultima seduta di Giunta prima della pausa estiva è stata approvata la delibera che stabilisce i criteri di attribuzione che sono anche il frutto di un confronto avvenuto con i rappresentanti dei Comitati genitori delle scuole cittadine.

In particolare si farà riferimento a tre fasce ISEE, fino ad una soglia massima concordata di 25mila euro. Sono previste percentuali di rimborso settimanali a bambino che vanno dal 25 al 65%, per un tetto massimo pari a 130 euro per 5 settimane.

“Come in più occasioni abbiamo anticipato, metteremo a disposizione queste nuove risorse come contributo alle famiglie per andare incontro alle difficoltà economiche che hanno dovuto affrontare. Era una promessa fatta e l’abbiamo mantenuta. Consideriamo prioritari gli aiuti alle famiglie. Nonostante il bilancio di quest’anno con le conseguenti scelte sia stato fortemente condizionato dal pagamento dell’eredità del lodo gas, abbiamo comunque raggiunto l’obiettivo di inserire nuove forme a bilancio”, queste le parole del sindaco Giacomo Ghilardi.

“I fondi saranno destinati a tutte le famiglie residenti che hanno frequentato uno dei Centri estivi del territorio comunale. È nostra intenzione mantenere un dialogo aperto, utile per lo studio di strategie e idee progettuali da adottare nei prossimi anni. Lo spirito collaborativo è necessario per offrire sempre il meglio ai nostri bambini e alle loro famiglie”, ha spiegato l’assessore alla Formazione e Istruzione Gabriella Fumagalli.

L’avviso pubblico destinato alle famiglie sarà pubblicato il prossimo mese di settembre.