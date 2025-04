Il Consiglio comunale di Cinisello Balsamo ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che impegna il sindaco e la giunta ad attivarsi presso tutti i livelli istituzionali per garantire il reperimento delle risorse necessarie al completamento del prolungamento della metropolitana M5 fino a Monza. L’iniziativa, nata da un testo presentato dal consigliere Alberto Galli (PD) già lo scorso novembre, si è concretizzata dopo un percorso di mediazione che ha visto la luce in un sub-emendamento condiviso a riprova del valore strategico dell’opera per il potenziamento del trasporto pubblico e lo sviluppo del territorio.

“Abbiamo ottenuto un risultato politico di grande rilevanza – ha dichiarato il consigliere dem Galli – perché questo ordine del giorno recepisce i contenuti della nostra proposta, sollecita e rafforza l’impegno dell’amministrazione nel chiedere al Governo lo stanziamento delle risorse necessarie. Il completamento della M5 è un obiettivo prioritario e non possiamo permetterci ulteriori ritardi!”

L’atto di indirizzo approvato ieri sera dal Consiglio comunale si inserisce in un percorso istituzionale già avviato da tempo. Da ultimo il 27 febbraio 2025 si era svolto a Palazzo Marino un vertice tra i sindaci di Milano, Monza, Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, con la partecipazione dell’assessora alle infrastrutture e opere pubbliche di Regione Lombardia, per affrontare il tema del finanziamento dell’opera. Da quell’incontro è emersa una posizione unitaria e trasversale per completare il tracciato, con l’impegno di presentare al Ministero dei Trasporti una richiesta di finanziamento aggiornata entro giugno.

“Il nostro territorio ha bisogno di certezze. – continua Galli – Il prolungamento della M5 fino a Monza non è solo una questione locale, ma un’infrastruttura di valore nazionale. Con l’aumento dei costi dei materiali, è indispensabile un intervento del Governo per colmare il fabbisogno finanziario, stimato in 589 milioni di euro. Anche il Consiglio regionale lombardo ha approvato due atti di indirizzo in questa direzione, e lo stesso ha fatto il Parlamento riconoscendo la necessità di ulteriori stanziamenti. Ora serve un’azione concreta!”

L’opera, il cui iter è in corso dal 2005, rappresenta un tassello fondamentale per il miglioramento della mobilità pubblica nell’area metropolitana. Il Comune di Cinisello Balsamo, come parte attiva del progetto, si è impegnato a contribuire alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per il prolungamento delle linee metropolitane M1 e M5. Tuttavia, l’aumento dei costi rende indispensabile un maggiore supporto da parte dello Stato centrale.

“Abbiamo dimostrato che sulla mobilità e sul futuro della città è possibile costruire un consenso territoriale ampio – aggiunge il capogruppo PD Marco Tarantola – Ora tocca al Governo e al Ministro delle infrastrutture Salvini fare la sua parte e garantire le risorse per completare un’opera che cambierà il volto del nostro territorio. Il Partito Democratico continuerà a vigilare affinché l’iter non subisca ulteriori rallentamenti.”