Il Natale 2025 si accende di musica e solidarietà con il Concerto di Natale “Rejoice Gospel Choir feat. Karima X LILT”, in programma mercoledì 10 dicembre 2025 al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano.

Un grande evento musicale dedicato alla lotta contro i tumori e, in particolare, alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici, a sostegno della campagna di Natale di LILT Milano Monza Brianza.

Musica, emozione e prevenzione

Protagonista della serata sarà il Rejoice Gospel Choir, vivace ensemble milanese fondato nel 2001 e noto per la sua energia travolgente e la capacità di fondere il gospel tradizionale con sonorità moderne.

Accanto al coro, la voce straordinaria di Karima, in un incontro artistico che promette emozione e spettacolo.

Il concerto offrirà al pubblico un’esperienza unica dove la potenza della musica incontra l’impegno per la prevenzione e il sostegno ai pazienti oncologici più giovani.

A favore del programma Child Care di LILT

Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto a LILT Milano Monza Brianza APS – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Via Venezian 1, Milano) – per sostenere il programma Child Care LILT, dedicato ai pazienti oncologici dalla nascita ai 21 anni e alle loro famiglie.

Grazie a Child Care, LILT offre servizi fondamentali come:

ospitalità nelle Case del Cuore LILT

attività ludico-ricreative per i giovani pazienti

per i giovani pazienti copertura delle spese di viaggio verso gli ospedali di cura

verso gli ospedali di cura sussidi economici per le famiglie più fragili

per le famiglie più fragili ambulatorio odontoiatrico oncologico

linea telefonica h24 per i genitori dopo le dimissioni ospedaliere

Ogni nota, ogni voce e ogni applauso contribuiranno concretamente a sostenere questi progetti di accoglienza e assistenza.

Un concerto per donare speranza

Il Concerto di Natale by Rejoice Gospel Choir non sarà solo un momento di spettacolo, ma anche un’occasione per ricordare che “prevenire è vivere”, lo slogan che da sempre guida l’impegno di LILT.

Una serata di musica, emozione e solidarietà, per celebrare il Natale con un gesto che fa bene al cuore e alla comunità.