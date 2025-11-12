Milano Eventi

Concerto di Natale – “Rejoice Gospel Choir feat. Karima X LILT”

Foto di CronacaMilano CronacaMilano50 minuti fa
3 minuto di lettura
Concerto di Natale Rejoice Gospel Choir

Il Natale 2025 si accende di musica e solidarietà con il Concerto di Natale “Rejoice Gospel Choir feat. Karima X LILT”, in programma mercoledì 10 dicembre 2025 al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano.
Un grande evento musicale dedicato alla lotta contro i tumori e, in particolare, alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici, a sostegno della campagna di Natale di LILT Milano Monza Brianza.

Musica, emozione e prevenzione

Protagonista della serata sarà il Rejoice Gospel Choir, vivace ensemble milanese fondato nel 2001 e noto per la sua energia travolgente e la capacità di fondere il gospel tradizionale con sonorità moderne.
Accanto al coro, la voce straordinaria di Karima, in un incontro artistico che promette emozione e spettacolo.
Il concerto offrirà al pubblico un’esperienza unica dove la potenza della musica incontra l’impegno per la prevenzione e il sostegno ai pazienti oncologici più giovani.

A favore del programma Child Care di LILT

Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto a LILT Milano Monza Brianza APS – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Via Venezian 1, Milano) – per sostenere il programma Child Care LILT, dedicato ai pazienti oncologici dalla nascita ai 21 anni e alle loro famiglie.
Grazie a Child Care, LILT offre servizi fondamentali come:

  • ospitalità nelle Case del Cuore LILT
  • attività ludico-ricreative per i giovani pazienti
  • copertura delle spese di viaggio verso gli ospedali di cura
  • sussidi economici per le famiglie più fragili
  • ambulatorio odontoiatrico oncologico
  • linea telefonica h24 per i genitori dopo le dimissioni ospedaliere

Ogni nota, ogni voce e ogni applauso contribuiranno concretamente a sostenere questi progetti di accoglienza e assistenza.

Un concerto per donare speranza

Il Concerto di Natale by Rejoice Gospel Choir non sarà solo un momento di spettacolo, ma anche un’occasione per ricordare che “prevenire è vivere”, lo slogan che da sempre guida l’impegno di LILT.
Una serata di musica, emozione e solidarietà, per celebrare il Natale con un gesto che fa bene al cuore e alla comunità.

Foto di CronacaMilano CronacaMilano50 minuti fa
3 minuto di lettura
Foto di CronacaMilano

CronacaMilano

Articoli Correlati

festa della mamma

Festa della mamma benefica

13 Maggio 2023 10:40
Atelier Musicale Madrigal Trio

Atelier Musicale: il live del Madrigal Trio

2 giorni fa

Mostra Kounellis e Terzopoulos Milano 13 ottobre – 20 dicembre 2016, info, opera e indirizzo

17 Ottobre 2016 6:06

Mostra Picasso Milano 20 settembre 2012 – gennaio 2013, orari, costo biglietti, prenotazioni, info

14 Settembre 2012 16:31
Pulsante per tornare all'inizio